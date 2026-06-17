Speciallärare till Vallsjöskolan
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2026-06-17
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Speciallärare till Vallsjöskolan
Nu söker vi en speciallärare/specialpedagog som tillsammans med elevhälsoteam, lärarkollegiet och rektor kommer att arbeta för att främja alla elevers utveckling. Som specialpedagog/speciallärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner sig motiverade i sitt lärande. Viktigt är att du kan bemöta eleverna väl och är duktig på att skapa goda relationer. Du är väl förtrogen med styrdokument, då du kommer att undervisa, utreda och utveckla. Du kommer också att vara ett stöd för lärarna i specialpedagogiska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att leda arbetet med stödinsatser både på grupp- och individnivå utifrån kartläggningar och identifierade behov. Det finns goda möjligheter att bygga upp en stödverksamhet tillsammans med lärare och ledning på ett sätt som gynnar elevernas lärande. Du kommer genomföra och stötta lärarna i arbetet med pedagogiska utredningar och analysera elevers behov på organisations-, grupp- och individnivå. Du deltar i arbetet med att skriva åtgärdsprogram och extra anpassningar för elever i behov av stöd. Som specialpedagog/lärare har du en viktig och aktiv roll i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidrar till att identifiera, analysera och strukturera arbetet med elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tjänsten innebär även undervisning enskilt och i grupp och det är meriterande om du är speciallärare. Utöver detta kommer du att ha en hel del kontakter med skolpersonal, elever och vårdnadshavare.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad specialpedagog/speciallärare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vallsjöskolan
Susanne Johansson susanne.johansson1@savsjo.se 038215291 Jobbnummer
9967880