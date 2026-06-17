Undersköterska med erfarenhet av arbete i mottagningskök
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-06-17
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Nu har du möjlighet att göra skillnad! Vi söker dig som vill arbeta personcentrerat för att göra varje dag så bra och meningsfull som möjligt för våra äldre medborgare.
Vi arbetar med stor yrkesstolthet. Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig nöjda. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten där medarbetarnas delaktighet är viktig.
Nu behöver vi utöka vår arbetsgrupp, är du rätt person att bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Att arbeta som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att hjälpa till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Vi arbetar ständigt med ett kundfokus, där vi har kundernas behov och önskemål i centrum. En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunden för en god helhetssyn.
Du kommer till stor del arbeta i vårt mottagningskök men du kommer också att arbeta med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab personal.
Vem söker vi?
Du som söker är undersköterska och har godkänt vård- och omsorgsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill att du har intresse och erfarenhet av arbete i ett mottagningskök men även erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg. Det är meriterande om du har utbildning i psykiatri eller demensområdet och erfarenhet från arbete på vård- och omsorgsboende. Att du har arbetat i kök och har kännedom om de hygienregler som gäller vid kosthållning är en förutsättning för tjänsten.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dokumentations- och datorvana samt behärska svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-17Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsten är 2026-09-01. Vi kallar löpande till intervju.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Skärdalshemmet Västra Kontakt
Kommunal
Jennie Olsson 044-13 29 91 Jobbnummer
9967883