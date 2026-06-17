Capio söker barnpsykiatriker till NP-mottagning på Södermalm
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Capio Psykiatri fortsätter att växa – och i takt med att allt fler söker sig till oss förstärker vi nu vårt team. Vi söker en specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar till vår NP‐mottagning på Södermalm i Stockholm.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team!Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
På Capio Psykiatri arbetar vi långsiktigt med utveckling, kvalitet och ett varmt bemötande. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får stort inflytande, hög delaktighet och möjlighet att bidra till en verksamhet som ständigt förbättras.
Din roll
Som barnpsykiatriker hos oss kommer du att:
Genomföra utredningar av barn och ungdomar med frågeställning kring autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning
Arbeta i nära team med erfarna psykologer i våra utredningsprocesser
Vi erbjuder
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Fri offentlig sjukvård
Förmånscykel
Gemensam frukost en gång i veckan
En arbetsplats med stark teamkänsla och fokus på kvalitet
Om dig
Vi söker dig som är:
Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri
Erfaren inom neuropsykiatriska utredningar
Meriterande är:
Vidareutbildning inom NP‐området
Dubbel kompetens som möjliggör utredning även av vuxna
Intresse för metodutveckling, processer och rutiner
Du är noggrann, trygg i din profession och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en deltidsanställning, alt. timanställning
Arbetstid: vardagar, dagtid
Tillträde: enligt överenskommelse
Publicerat: 2026‐06-17
Sista dag att ansöka är 2026‐07‐09
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917553-2057464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Borstbindaregatan 6 (visa karta
)
417 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9967887