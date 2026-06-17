Capio söker barnpsykiatriker till NP-mottagning på Södermalm

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-06-17


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Capio Psykiatri fortsätter att växa – och i takt med att allt fler söker sig till oss förstärker vi nu vårt team. Vi söker en specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri med erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar till vår NP‐mottagning på Södermalm i Stockholm.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team!

Publiceringsdatum
2026-06-17

Om företaget
På Capio Psykiatri arbetar vi långsiktigt med utveckling, kvalitet och ett varmt bemötande. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får stort inflytande, hög delaktighet och möjlighet att bidra till en verksamhet som ständigt förbättras.
Din roll
Som barnpsykiatriker hos oss kommer du att:

Genomföra utredningar av barn och ungdomar med frågeställning kring autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning

Arbeta i nära team med erfarna psykologer i våra utredningsprocesser

Vi erbjuder
Kollektivavtal och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Fri offentlig sjukvård

Förmånscykel

Gemensam frukost en gång i veckan

En arbetsplats med stark teamkänsla och fokus på kvalitet

Om dig
Vi söker dig som är:

Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

Erfaren inom neuropsykiatriska utredningar

Meriterande är:

Vidareutbildning inom NP‐området

Dubbel kompetens som möjliggör utredning även av vuxna

Intresse för metodutveckling, processer och rutiner

Du är noggrann, trygg i din profession och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrig information
Tjänsten är en deltidsanställning, alt. timanställning

Arbetstid: vardagar, dagtid

Tillträde: enligt överenskommelse

Publicerat: 2026‐06-17

Sista dag att ansöka är 2026‐07‐09

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917553-2057464".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Borstbindaregatan 6 (visa karta)
417 22  GÖTEBORG

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9967887

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