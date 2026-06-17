Fleet Controller assistant (m/f/x)
Tip Trailer Services Sweden AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tip Trailer Services Sweden AB i Helsingborg
, Göteborg
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta för en europeisk marknadsledare inom uthyrning, leasing, underhåll och försäljning inom transportsektorn?
TIP Group är en av Europas ledande tjänsteleverantörer för utrustning. Vi är specialiserade på uthyrning och leasing av lastbilar, trailers, släpvagnar, tankfordon och annan utrustning till transportbranschen. Våra lösningar kombineras med ett brett utbud av tjänster såsom underhåll, skadereparationer, fleet management och telematik – vilket ger våra kunder ett ännu större värde.
Vi söker nu en Fleet Controller assistant som vill vara med i att driva filialens lönsamhet genom att leverera förstklassig service till både nationella samt internationella kunder. Rollen innebär att du aktivt bidrar till affärsprocesser med fokus på drift/-underhåll av vår flotta och kunder.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
✔️ Projektstyrning ✔️ Hantera supplier purchase order number ✔️ Ladda upp protokoll/-dokument i Matrix samt säkerställa att vårt affärssystem är uppdaterat med korrekt fleet-data ✔️Kredithantering ✔️ Utföra kontroll i AP-processen: kontroll av mottagna fakturor, first-step-solving on-hold-fakturor och delegering till PO-skapare samt kontroll av kunders kontoutdrag och allmän uppföljning ✔️Debitering av böter ✔️Arbeta med ägarbyte/omregistrering/nyregistrering/avregistrering, bil + släp ✔️Stötta inom Fleet Controlling ✔️Administration av försäkringsskador
Vad du tar med dig
✔️ Erfarenhet från trailerbranschen eller arbete med tunga fordon ✔️ Teknisk bakgrund ✔️ Goda IT-kunskaper, särskilt inom Excel och MS Office ✔️ Stark administrativ förmåga ✔️ Flytande svenska och engelska, i tal och skrift ✔️ Förmåga att arbeta självständigt och att ta ansvar ✔️ Ett proaktivt förhållningssätt och känsla av ansvar för ditt arbete ✔️ Erfarenhet av hantering av försäkringsskador är meriterande ✔️ God humor – vi arbetar hårt, men gillar också att skratta
Varför TIP?
Du blir en del av ett starkt team på 12 personer som bryr sig om varandra och ser till att det finns plats för både skratt och allvar i vardagen. Vi värdesätter gemenskap, samarbete och att ha roligt tillsammans – samtidigt som vi levererar hög kvalitet och professionell service.
Tjänsten är på heltid och du rapporterar till vår Operations Manager. Din arbetsplats är på vårt kontor i Helsingborg.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Jörgen Karlsson på telefon +46 72 145 01 37
Förmåner inkluderar:
✅ Pension ✅ Friskvård ✅ Globalt medarbetarstödprogram ✅ Tjänsteårsbonus ✅ Frukt på jobbet
👉 Se varför människor älskar att arbeta på TIP och utforska våra förmåner – läs mer här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7921909-2057470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tip Trailer Services Sweden AB
(org.nr 556190-4136), https://careers.tip-group.com
Torbornavägen 5 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Arbetsplats
Tip Group Jobbnummer
9967892