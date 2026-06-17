Stödlärare i svenska som andraspråk till Malmö Fria Läroverk
Watma Education AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-06-17
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Vi söker dig som är flexibel, samarbetsinriktad och vill göra verklig skillnad för våra elevers språkutveckling. I den här rollen arbetar du stöttande på skolans alla program, med fokus på årskurs 1, både direkt i klassrummet tillsammans med annan lärare och i mindre grupper. Du blir dessutom en viktig pedagogisk resurs för våra övriga lärare. Ett krav är att man är helt flytande i svenska i tal och skrift.
Ditt uppdrag
🌟 Som stödlärare hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor. Varje dag gör vi vårt bästa för att eleverna ska nå sin fulla potential. Du leder arbetet i klassrummet med en varm och tydlig hand och ditt ledarskap präglas av närvaro och inkludering.
🌟 Ditt huvudsakliga ansvar består av att stödja elever och kollegor i deras undervisning. Självklart är du öppen för att både ge och ta emot feedback och du strävar ständigt efter att utvecklas i ditt uppdrag.
För att ansöka vill vi att du har
✔ Erfarenhet från arbete som lärare.
✔ Svensk lärarlegitimation.
✔ Behörighet i svenska som andraspråk och/eller svenska på gymnasiet.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
✔ En naturlig ledare med förmåga att skapa struktur och tydlighet i klassrummet.
✔ Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med elever och kollegor.
✔ Flexibel i omväxlande undervisningssituationer. Publiceringsdatum2026-06-17Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 100%.
Tillträde: 2026-08-10.
Sista ansökningsdatum: 2026-07-12. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922694-2057451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://karriar.laroverken.se
Stadiongatan 25f (visa karta
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217 62 MALMÖ Arbetsplats
Fria Läroverken Jobbnummer
9967874