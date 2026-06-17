Lärare i Hem- och konsumentkunskap Kämpetorpsskolan
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Varmt välkommen att söka anställning på vår fantastiska skola!
Vi söker en lärare i Hem- och konsumentkunskap på 50 % under en tidsbegränsad period.
Vi är idag ett kollegium på ca 130 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever. Skolledningen består av rektor, en administrativ chef och idag fyra biträdande rektorer med ansvar för var sitt stadie.
Vi är ett starkt kollegium där stämningen är god och nyckelordet är samarbete. Vi har en positiv utveckling på skolan.
Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har ca 950 elever i årskurserna F-9. Högstadiet befinner sig i relativt nybyggda lokaler sedan skolan renoverats och byggts ut.
Det är goda kommunikationer till och från skolan och avgiftsfri parkering på alla närbelägna gator.
Läs mer på kampetorpsskolan.stockholm.se.
Din roll
Vi söker en lärare som kommer att undervisa i Hem- och Konsumentkunskap, i åk 8 och åk 9.
Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Du kommer även att ha en "ämneskollega" på skolan.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Tjänsten är på 50 % och tidsbegränsad, troligen terminen ut.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna.
Vi ser helst att du är legitimerad lärare i ämnet och/eller har mångårig erfarenhet av undervisning i ämnet.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kedjevägen 57B (visa karta
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126 41 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kämpetorpsskolan Kontakt
Mats Olsson mats.2.olsson@edu.stockholm.se 076-1221772 Jobbnummer
9967885