Tre lönekonsulter
Future People AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker tre lönekonsulter till myndighet inom elkraft i Sundbyberg. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställt på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet som förvaltar stamnätet för elkraften i Sverige. De bedriver även forskning- och utvecklingsprojekt på många områden för att främja ny teknik. Myndighetens arbete påverkar samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt men också globalt genom myndighetens leverantörskedjor. Här får du vara en del av ett samhällsviktigt uppdrag.
Vi söker tre erfaren löneadministratör till ett konsultuppdrag i en myndighet som befinner sig i en stark tillväxtfas och genomför ett omfattande digitaliseringsarbete inom HR och lön. Uppdraget innebär att förstärka löneadministrationen för att säkerställa leveranser inom lönehantering, stöd till verksamheten samt deltagande i utvecklings- och digitaliseringsarbete.
I rollen kommer du att arbeta självständigt med lönehanteringsprocessen och säkerställa att löneadministrationen sker i enlighet med gällande lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Löpande löneadministration med omfattande manuell registrering av löneunderlag
Kvalitetssäkring av tidrapporter
Hantering och attestering av reseräkningar
Kontering av fakturor
Utfärdande av olika typer av intyg och rekvisitioner
Administration av förmånsbilar och löneväxling
Besvara frågor från chefer och medarbetare
Support inom tidrapportering och reseräkningar
Delta i arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling
Självständigt tolka, följa och verkställa lönehantering enligt lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer
Krav för tjänsten:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete med löneadministration som omfattar hela löneprocessen, exempelvis registrering av tider, löneberäkning, rapportering till myndigheter, hantering av förmåner samt arbete enligt gällande lagar och kollektivavtal
Avslutad utbildning inom löneadministration (t.ex. YH-utbildning, högskolekurs eller certifiering) med giltigt utbildningsbevis, alternativt minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom löneadministration
Minst 3 års erfarenhet av att ge verksamhetsstöd till chefer och medarbetare, inklusive support och rådgivning i arbetsrelaterade frågor
Erfarenhet av arbete i lönesystem, inklusive registrering, beräkning och rapportering av löner
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i UBW lönemodul (tidigare Agresso)
Erfarenhet av affärsverksavtalet och/eller villkorsavtalet
Uppdragsinformation
Startdatum: 2026-05-01 Slutdatum: 2027-04-30
Option: Möjlighet till förlängning upp till 1 år (längst till och med 2028-04-30)
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg. Distansarbete kan förekomma upp till 50 % av arbetstiden i samråd med beställaren och utifrån verksamhetens behov.
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras.
Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdagen: 11/3-2026
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR.
Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på Future People! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334418-1875144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
9778539