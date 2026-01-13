Transportplanerare till Martin & Servera i Borlänge
2026-01-13
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Vi är marknadsledande och driver utvecklingen framåt, vi jobbar hårt för att göra varje dag lite godare.
Vill du vara med och optimera våra transporter och bidra till ett effektivt logistikflöde? Nu söker vi en transportplanerare till vår nyetablerade terminal i Borlänge som kommer förse Dalarna med omnejd med leveranser.
Vad innebär rollen?
Du ansvarar för att planera och optimera våra transportlösningar med fokus på både kostnadseffektivitet och hållbarhet. Arbetet innefattar strategisk planering av turer samt daglig och veckovis uppföljning i nära samarbete med våra terminaler och externa åkerier. Du kommer även att hantera fakturering gentemot externa åkerier i systemet Servicepoint.
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö där oväntade situationer är en del av vardagen. Rollen innebär daglig kontakt med kundtjänst, sälj och våra chaufförer - allt för att säkerställa en smidig och effektiv leveransprocess. Därför är det viktigt att du har ett öga för planering, är kommunikativ och tycker om att följa upp detaljer för att nå bästa möjliga resultat.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Vad söker vi hos dig?
Din viktigaste personliga egenskap är ett starkt driv att hela tiden utveckla, optimera och ifrågasätta nuvarande lösningar för att vi hela tiden ska bli lite bättre. Vi ser att du trivs med att arbeta processorienterat och har både fallenhet och vana av att arbeta med olika program och systemstöd. Du är analytisk och har ett öga för detaljer, vilket hjälper dig att identifiera förbättringsmöjligheter.
Du är en noggrann person som tycker om ordning och reda. Att kunna ta egna initiativ, förmågan att fatta snabba beslut och vara lösningsorienterad är viktigt i rollen som transportplanerare. Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra även i situationer när snabba beslut behöver tas. Du kommer även att vara ett viktigt stöd och bollplank för transportledningen för att faktabaserade beslut ska kunna tas.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Har du dessutom relevant eftergymnasial utbildning är det mycket meriterande.
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
• Arbetat inom logistik (meriterande).
• Hög IT-mognad och van vid att jobba i system.
Det är meriterande om du har arbetat med Power-BI. Har du därtill erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 är även det en fördel.
Din arbetsplats
På vår terminal i Borlänge blir du en del av ett sammansvetsat team på cirka 10 medarbetare. Vi stöttar varandra i vardagen och arbetar tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö - även när allt inte går exakt enligt plan. Här kommer du tillsammans med dina kollegor bli en viktig del i kedjan med att säkerställa att alla chaufförer får rätt kund på bilarna.
Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag och frukost/lunchsubvention.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Arbetstider: Dagtid 05:00-14:00 eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Bolag: Martin & Servera Logistik AB
Adress: Mästargatan 8, Borlänge
Kontakt: Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Transportchef Emelie Sjunneskog - emelie.sjunneskog@martinservera.se
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Josefine Andersson, Rekryteringsansvarig, josefine.andersson@martinservera.se
Facklig kontaktperson (Unionen): Antonio Gallego antonio.gallego@martinservera.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25, urval sker löpande.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9680772