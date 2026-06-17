BDR sökes till Hypergene i Stockholm
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2026-06-17
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Vill du bygga en karriär inom sälj och vill du använda din finska som en professionell fördel? Vi söker nu en driven och kommunikativ BDR/lead converter som vill stötta Hypergenes finska säljteam i att öppna nya dörrar.
Om rollen Som BDR hos Hypergene arbetar du nära säljteamet i Stockholm och blir en nyckelperson i att bygga pipeline för bolagets finska affär. Du tar första kontakten med potentiella kunder och ser till att de finska säljarna alltid har kvalificerade möten i kalendern.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Cold calling och outreach mot finska prospekts
Kvalificering av inkommande och utgående leads
Boka kvalificerade möten åt de finska säljarna
Uppdatera och hålla CRM-systemet aktuellt
Samarbeta tätt med övriga BDR-teamet på plats i Stockholm
Följa upp och säkerställa en hälsosam pipeline för den finska marknaden
Om dig Vi söker dig som talar finska flytande, gärna som modersmål, samt svenska eller engelska obehindrat i tal och skrift. Du behöver inte ha lång erfarenhet av sälj, men du är nyfiken på att lära dig och trivs med att ta kontakt med nya människor.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Kommunikativ och inte rädd för att lyfta telefonen
Strukturerad och håller en hög aktivitetsnivå, även med begränsad arbetstid
Resultatorienterad och tävlingsinriktad
Social och trivs i en teammiljö
Nyfiken på sälj och SaaS/tech som bransch
Du har möjlighet att arbeta på plats i Stockholm, där resten av BDR-teamet sitter.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av cold calling, telefonförsäljning eller kundtjänst
Erfarenhet av CRM-system som HubSpot eller Salesforce
Erfarenhet av SaaS-, B2B- eller prenumerationsaffärer
Om uppdraget På Hypergene har vi byggt upp ett skarpt och energifullt BDR-team i Stockholm. Du blir inte en perifer resurs som ringer på distans, utan en aktiv del av teamet som dagligen bidrar till att öppna dörrar för bolagets finska säljare.
Du får coaching och stöd från ett erfaret team, möjlighet att utvecklas inom sälj, och en plats där din finska gör verklig skillnad för affären.
Detta är ett konsultuppdrag på 10–12 timmar i veckan. Perfekt för dig som vill kombinera studier eller annat arbete med praktisk erfarenhet inom sälj i en verklig affärsmiljö.
Startdatum är flexibelt.
Om Hypergene Hypergene är ett svenskt SaaS-företag med över 20 års erfarenhet och mer än 600 kunder runt om i Norden. Bolaget har ungefär 250 medarbetare med kontor i Sverige, Finland och Norge. Hypergenes molnbaserade lösningar stöttar organisationer inom både privat och offentlig sektor i planering, uppföljning och analys. Sedan 2023 är Hypergene en del av Thoma Bravo, en av världens ledande investerare inom mjukvara.
Läs mer om Hypergene här: Hypergene
Övrigt Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: 10–12 timmar/vecka, flexibelt Plats: Stockholm (på plats) Anställningsform: Konsultuppdrag
I denna process samarbetar Hypergene med A-hub. Om du har frågor eller funderingar kring rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Gerald Boakye. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925370-2056744". Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9967122