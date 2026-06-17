Junior Undertaksmontör
TKW Akustik AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vi växer och söker nu en till Junior Akustikmontör till vårt team av seniora montörer.
Du har troligen jobbat som undertaksmontör i 1-2 år och är redo för nästa steg.
Viktigt är att du är glad och positiv, lösningsorienterad och villig att lära dig nya saker. Vidare behöver du vara 100% flytande på svenska i tal och skrift samt duktig på att tala engelska.
B-körkort är också ett skallkrav likväl kompletta gymnasiebetyg.
Vi har kontor/lager i Skarpnäck och våra kunder finns över hela Storstockholm.
Har du även vana av kalkyl och/eller webbutveckling så är det meriterande.
Start sker enligt överenskommelse under 2026.
Ansök så snart som möjligt, vi kommer att gå igenom ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
E-post: kontakt@tkw.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TKW Akustik AB
(org.nr 556496-0457)
Postflygsgatan 2 C (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tkw Bygg & Akustik AB Jobbnummer
9967150