Lärare i tyska 50 % Vårboskolan Burlövs kommun
Burlövs kommun, Vårboskolan / Grundskollärarjobb / Burlöv Visa alla grundskollärarjobb i Burlöv
2026-06-17
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär undervisning av tyska årskurs 6-9.
I tjänsten ingår även mentorsuppdrag samt övriga sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.
Du arbetar med tydlig dagsstruktur, bildstöd och med den framförhållning och flexibilitet som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokumenten och elevernas behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med bred kompetens. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta med dina närmsta kollegor och andra yrkeskategorier. Du är lösningsfokuserad och bidrar i verksamheten med ett salutogent perspektiv. Du ser varje situation tillsammans med barnet som en unik möjlighet till lärande. Du arbetar lågaffektivt och uppvisar tålamod i olika situationer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Kärleksgatan 6 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Vårboskolan Kontakt
Facklig företrädare nås via Medborgarservice
Facklig företrädare 040 625 60 00 Jobbnummer
9967129