Enhetschef till enheten för prövning natur och vatten
Länsstyrelsen I Västmanlands Län, Natur Och Miljö / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-06-17
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Vill du leda ett viktigt samhällsuppdrag där frågor om naturvård och vattenvård är i fokus? Nu söker vi en engagerad och trygg enhetschef till enheten för prövning natur och vatten på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Här får du möjlighet att tillsammans med kunniga medarbetare bidra till ett hållbart Västmanland och göra skillnad för både människor och miljö.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp enhetens verksamhet. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och arbetar för att skapa goda förutsättningar för medarbetare att lyckas i sina uppdrag. Rollen innebär att du leder en verksamhet med kvalificerade handläggare som arbetar med prövning och tillsyn.
Som chef arbetar du aktivt med att prioritera, skapa struktur samt att förvalta och förstärka goda arbetssätt. Du driver utveckling av arbetssätt då det behövs. Du verkar för en god arbetsmiljö och ett öppet och tillitsfullt samarbetsklimat. Uppdraget innebär många kontaktytor både internt och externt, exempelvis med verksamhetsutövare, kommuner och andra myndigheter.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till ett helhetsperspektiv och utvecklingen av hela avdelningens verksamhet.
Om arbetsplatsen
Enheten för prövning natur och vatten arbetar med prövning och tillsyn inom både naturvård och vatten utifrån miljöbalken, exempelvis artskydd, samråd, vattenverksamhet och vattenskyddsområden. Inom enhetens ansvarområde finns också naturvårdsbidrag och invasiva arter. Enheten består i dagsläget av 10 medarbetare med bred specialistkunskap och ett starkt engagemang. Verksamheten präglas av samarbete, hög professionalitet och ett gemensamt ansvar för att driva arbetet framåt.
Länsstyrelsens lokaler finns centralt placerade, nära tågstationen, i Västerås.
Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom exempelvis, biologi, juridik, miljövetenskap eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet.
erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personal-, verksamhets- och budgetansvar
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet erfarenhet av att arbeta utifrån miljöbalken
Vi ser gärna att du har arbetat statligt och att du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god samarbetsförmåga och ett tillitsfullt förhållningssätt. Du är närvarande i ditt ledarskap, skapar goda relationer och har förmåga att möta olika medarbetares behov på ett lyhört och respektfullt sätt.
Rollen kräver att du arbetar strukturerat, har analysförmåga och gör väl avvägda prioriteringar. Du kan se både helhet och långsiktiga perspektiv. Du är lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut samt i att delegera ansvar och driva arbetet framåt tillsammans med andra.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
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Övrigt
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
Det här betyder det att vara krigsplacerad hos oss
Så behandlar Länsstyrelsen Västmanland dina personuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västmanlands Län
(org.nr 202100-2411), https://www.lansstyrelsen.se/
Västra Ringvägen 1 (visa karta
)
721 86 VÄSTERÅS Arbetsplats
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Natur och Miljö Jobbnummer
9967119