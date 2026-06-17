HR-partner med inriktning Kompetensförsörjning - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Personaltjänstemannajobb / Eskilstuna Visa alla personaltjänstemannajobb i Eskilstuna
2026-06-17
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Fortifikationsverket söker en HR-partner till Eskilstuna. Som verksamhetsnära HR-partner hos oss får du en nyckelroll i att stötta chefer inom hela HR området.
Fortifikationsverket växer – sök dig till oss! Fortifikationsverkets uppdrag är att äga, utveckla och förvalta försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har, ett tryggt och fritt Sverige. HR/Kommunikationsavdelningen består av en stabsfunktion och fyra enheter: HR, rekrytering, kommunikation och kompetensutveckling. Vi är ett kompetent och glatt team med 45 medarbetare som leds av HR-direktören. Befattningen är placerad på HR-enheten som arbetar med verksamhetsnära rådgivning i HR-frågor både operativt och strategiskt. Enheten består av HR-chef, HR administratörer och HR-partner. HR-enheten behöver bli fler och vi utökar med en befattning inriktad mot Kompetensförsörjningsprocessen. Huvudkontoret finns i Eskilstuna.
Din vardag som HR-partner med inriktning Kompetensförsörjning
I rollen som verksamhetsnära HR-partner blir du en del av HR- och kommunikationsavdelningen, vars uppdrag är att vara en strategisk, styrande och rådgivande funktion inom Fortifikationsverket. Du ingår i ett team av 10 HR-partners som samarbetar nära både inom HR enheten och med övriga delar av HR- och kommunikationsavdelningen. Vi har olika kompetenser och erfarenheter inom avdelningen, vilket också är vår styrka i vårt gemensamma arbete för att lyckas i vårt uppdrag. Alla HR-partners arbetar riktat mot en eller flera av Fortifikationsverkets avdelningar och regioner.
I din roll förväntas du ta en aktiv del i att, tillsammans med ledning och chefer på alla nivåer, utveckla verksamheten, stärka ledarskapet och bidra till att organisationen når sina mål.
Du kommer även att ha ett ansvar för att driva och utveckla organisationens strategiska arbete inom kompetensförsörjning. Du arbetar nära chefer, HR och ledning för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens för att möta dagens och framtidens behov.
Vi har precis beslutat om en ny kompetensförsörjningsplan som ska omsättas i förbättringar av arbetssätt och aktiviteter för att stärka organisationens förmåga att utveckla och behålla rätt kompetens.
Det förekommer regelbundna resor i tjänsten som går att planera. Möjlighet till distansavtal finns på deltid.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Coacha, stödja och utmana chefer i hela HR-området, i syfte att stärka deras ägarskap och ansvar i enlighet med Fortifikationsverkets syn på chefs- och ledarskap.
Samordna kompetensförsörjningsprocessen och aktivt bidra till utvecklingen av den i nära samarbete med kollegor.
Vara rådgivande för chefer i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsrätt, förändringsarbete samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ge stöd i rehabiliteringsprocesser och personalärenden.
Utbilda och facilitera kompetenshöjande HR-insatser i olika chefsforum.
Delta i beredskapsarbete och vid behov tjänstgöra i stabsfunktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom personalvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten. Du har flera års erfarenhet av brett HR-arbete och är van att självständigt driva HR-relaterade uppdrag. Du har även erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsprocessen. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har B-körkort. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande om du erfarenhet av en organisation i stark tillväxt.
Det är även meriterande om du arbetat med förändringsledning samt arbete inom offentlig sektor.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en prestigelös lagspelare som sprider energi och gärna delar med dig av dina idéer och erfarenheter. Ditt pedagogiska förhållningssätt gör att du lätt skapar goda, professionella relationer på alla nivåer i organisationen. Du trivs med att jobba nära verksamheten, är analytisk och ser naturligt förbättringsområden. Du arbetar självständigt och strukturerat, men har också lätt för att anpassa dig och skifta fokus när situationen kräver det. Du är bekväm att ta beslut även om omständigheterna kan vara otydliga. Fortifikationsverket ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därav är det viktigt att du har ett starkt säkerhetsmedvetande.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. Möjlighet till distansavtal finns på deltid. Tillträde enligt överenskommelse. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 juli 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta HR-partner Erik Hillman 010-44 44 541 eller rekryteringsspecialist Henrik Granqvist 070 762 08 18. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9967124