PTP -psykolog till Närvården Viksäng-Irsta
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2026-06-17
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Vi söker en PTP-psykolog som vill skapa något betydelsefullt och göra skillnad för våra patienter i deras vardag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö. I din roll ingår bland annat bedömning, diagnostisering, behandlingsarbete med inriktning KBT, gruppbehandlingar och konsultation. Du har möjlighet att själv vara med och forma din roll efter befintliga förutsättningar. Intresse för att delta i olika projekt och förbättringsområden inom verksamheten välkomnas. Som PTP-psykolog hos oss får du tillgång till ett utvecklande PTP-program med bland annat nätverksträffar, seminarier och regelbunden handledning.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna och Vårdcentralernas Jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en tjänstemannastyrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Viksäng-Irsta är en av dessa vårdcentraler och verksamheten har även en filialmottagning i Irsta. Vårdcentralen är etablerad i ett område med god tillgänglighet, nära både till centrum och kommunikationer. I anslutning till vårdcentralen finns parkering samt goda bussförbindelser.
Vi ansvarar för cirka 15 800 listade patienter och erbjuder läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabilitering med fysioterapeut, arbetsterapeut, samtalsmottagning och dietist. Vårt arbete utgår från patientens behov med fokus på kontinuitet, kvalitet och trygghet.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Viksäng-Irsta och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med tidiga psykologiska insatser för att förebygga och minska psykisk ohälsa hos befolkningen. Du har godkänd psykologexamen med KBT-inriktning vid start av PTP och du har stort intresse för att arbeta med primärvårdspatienter. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och du har gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
För att passa hos oss ser vi att du har en personlig mognad och en empatisk förmåga. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra men känner dig även trygg i ett självständigt arbete där du tar egna initiativ. Andra egenskaper som du har är omtanke, pålitlighet och nytänkande.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning under ett år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
723 45 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Per Fredriksson per.fredriksson@regionvastmanland.se +4621175327 Jobbnummer
9967126