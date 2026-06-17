Technical Sales manager till Koja
Telin Rekrytering & Konsult AB / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-06-17
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Koja expanderar och i linje med vår ambition att stärka och utveckla vår närvaro på den svenska marknaden söker vi Technical Sales Manager. Har du stort intresse för teknik, problemlösning, driv och bra kundrelationer? Då ska du ta chansen och söka!Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I din roll som Teknisk säljare får du en central roll att arbeta mot våra kunder främst inom pappersmassa- och kraftverksindustrin.
Du blir en del av den svenska säljorganisationen.
Du får en nyckelroll i ett växande och globalt företag där dina idéer gör skillnad.
Möjlighet att växa och utvecklas både professionellt och personligt.
Din arbetsdag kommer att fyllas av bland annat:
Identifiera behov och sälja tekniska lösningar
Skapa och underhålla kundrelationer
Du är med i hela kedjan allt från införsäljning, offerter och genomförandet.
Framför allt en spännande och rolig arbetsdag om man gillar teknik och människor.
Kontoret ligger i Växjö, så vi ser gärna att du bor i Kronobergs län men tveka inte att söka om du bor på annat håll. Antal resdagar per månad är ca 8–10, men är flexibelt då du är med i planeringen av dina resor till kunderna.Kvalifikationer
Du som söker har gärna en teknisk utbildning som ingenjör eller motsvarande erfarenhet.
Du är driven, van att läsa ritningar och har ett tekniskt intresse. Meriterande om du har erfarenhet av roterande utrustning.
För att trivas i rollen bör du ha ett positivt förhållningssätt, öppen, nyfiken, självgående dvs ta initiativ och gärna våga tänka nytt och diskutera med kunderna på olika nivåer. Du får gärna vara lite klurig som person.
Som teknisk säljare hos oss är arbetet varierande så vi ser gärna att du trivs med att ha många bollar i luften.
Du behärskar svenska språket väl, engelska används vid arbete i utlandet samt med våra finska kollegor.
Detta är en tillsvidareanställning på heltid.
B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Förmånsbil tillhandahålls av företaget.
Om arbetsgivaren
Koja Oy är ett finskt familjeföretag som specialiserar sig på tillverkning och utveckling av högkvalitativa fläktar och luftbehandlingsaggregat. Med över 90 års erfarenhet bidrar Koja till bättre luft för industri, kraftverk, fartyg och fastigheter runt om i världen. Koja är känt för skräddasydda lösningar, energieffektivitet och hållbarhet.
För ytterligare information besök gärna http://www.koja.com/
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Koja med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via http://www.telinrekrytering.se/
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller på slutkandidater i denna rekryteringsprocess.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Eva Kalen på telefon 070-377 45 56 eller e-post mailto:eva@telinrekrytering.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/
351 96 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telin Rekrytering & Konsult Kontakt
Rekryteringskonsult
Eva Kalen eva@telinrekrytering.se +46703774556 Jobbnummer
9967125