Kultursekreterare sökes!
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2026-06-17
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Är du intresserad av att arbeta med konst, folkbildning och programverksamhet? Nu söker vi en vikarierande kultursekreterare med bland annat ansvar för konst- och programverksamhet.
Kulturavdelningen i Kumla består av allmänkultur, där program- och konstverksamhet, kulturarvsfrågor, samt kulturverksamheten för kommunens äldre ingår, folkbiblioteksverksamhet och kulturskola. Samverkan mellan kulturavdelningens enheter uppmuntras och är viktigt för att nå alla våra målgrupper.
Som kultursekreterare har du din arbetsplats på Kumla bibliotek och arbetar nära kulturavdelningens alla verksamhetsområden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som kultursekreterare har du det övergripande ansvaret för planering och genomförande av kulturprogram, utställningsverksamhet och den offentliga konsten. Konsten är en viktig del i tjänsten, då Kumla kommun med sin konstprofil satsar på såväl utställningsverksamhet som offentlig konst samt driver skulpturområdet Konst på Hög. Biblioteksverksamheten arbetar aktivt läsfrämjande för alla målgrupper men med ett stort fokus på aktiviteter för barn och unga. Kumlas vackra bibliotek är navet för kulturverksamheten.
Arbetsplatsen är Kumla Bibliotek och arbetet omfattar viss verksamhet även på helg- och kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för kultur i alla dess former i allmänhet och för konsten i synnerhet. Du har god förmåga att planera, arrangera och genomföra kulturprogram av olika slag. För tjänsten krävs en god organisationsförmåga och att du kan arbeta såväl tillsammans med andra som självständigt. Du behöver även ha förmågan att växla fokus och trivas med att ha flera processer i gång samtidigt. Självklart vill vi att du som söker har goda kunskaper om konst och övriga områden inom kulturområdet. Du är bra på att bygga relationer, samordna, hitta lösningar, planera och kommunicera. Du kan uttrycka dig väl i både tal och i text samt har relevant digital kompetens, exempelvis goda kunskaper i Office-program. Körkort och behov av tillgång till egen bil kan finnas.
Vi söker dig med akademisk utbildning inom kulturområdet eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Liknande arbetslivserfarenheter och/eller kompetens inom konstområdet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Intervjuer planeras att hållas under v. 34-35.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Från och med slutet av oktober 2026 eller enligt överenskommelse tom 2027-12-31.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF 4/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Avdelningschef - tillgänglig v.28
Lotta Perkiö lotta.perkio@kumla.se 019588108 Jobbnummer
9967131