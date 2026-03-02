Transportledare
Transportledare till Loomis
Loomis är en global aktör och marknadsledande inom säker transport och hantering av skyddsvärt gods. Vi erbjuder skräddarsydda logistiklösningar för bland annat jaktvapen, ädelmetaller, klockor, elektronik och viktiga dokument - både nationellt och internationellt.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en erfaren Transportledare till en central roll med ansvar för att planera, koordinera och kvalitetssäkra transporter av skyddsvärt gods.
Om rollen
Som Transportledare ansvarar du för den dagliga planeringen, styrningen och optimeringen av Loomis transporter - både inom Sverige och över gränserna. Rollen är operativ men också strategisk; du säkerställer att transporter sker effektivt, enligt lagkrav och interna rutiner, och bidrar till att utveckla våra processer för säker logistik.
Du blir en nyckelperson i ett sammansvetsat team och arbetar nära chaufförer, kunder, samarbetspartners och interna funktioner som drift och säkerhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planering, styrning och optimering av transporter nationellt och internationellt
Samordning av körscheman, resurser och rutter
Säkerställande av att transporter följer gällande säkerhetskrav och internationella regelverk (ADR, IMDG, CMR)
Hantering av transportdokumentation, tullhandlingar och tillstånd
Kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av leveranser
Rapportering och dokumentation enligt Loomis rutiner och lagkrav
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av transportledning, logistik eller spedition
Erfarenhet av säkerhetsklassade transporter och ADR är starkt meriterande
God kännedom om internationella transportregler och tullhantering
Mycket god systemvana, särskilt i transporthanteringssystem och Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Eftergymnasial utbildning inom logistik, transport eller spedition är meriterande
Du är en strukturerad och pålitlig person som trivs i en roll där säkerhet, precision och ansvar står i centrum.
Du är:
Lösningsorienterad och stresstålig
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Självgående men teamorienterad
Noggrann, med stark känsla för kvalitet och säkerhet
Vi erbjuder
En nyckelroll i en verksamhet där Loomis är marknadsledande i Sverige
En trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet, struktur och utveckling
Möjlighet att påverka och bidra till företagets tillväxt
Konkurrenskraftiga villkor och en kultur präglad av engagemang och långsiktighet
Placeringsort: Sollentuna
Omfattning: Heltid, tillsvidareSå ansöker du
Rekryteringsprocessen sker i samarbete med Talent & Partner.
Skicka din ansökan via länk eller direkt till work@talentpartner.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
