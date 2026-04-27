Transportkoordinator | Konsultuppdrag | Göteborg
Experis AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-04-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Jefferson Wells söker nu en Transportkoordinator för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder inom Automotive. Uppdraget avser hantering av transporter kopplade till produktionsflöden i Europa med leverans till slutkund. Uppdraget börjar så snart som möjligt och pågår till sista oktober 2026.
Uppdraget passar dig som har några års erfarenhet inom transport och logistik och som trivs i en operativ roll med stort eget ansvar och många kontaktytor.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för daglig uppföljning och hantering av transportflöden
* Boka och följa upp transporter via väg och sjö
* Hantera avvikelser och säkerställa lösningar vid störningar i transportkedjan
* Ta emot och koordinera akuta och tidskritiska transporter
* Ha löpande kontakt med transportörer och andra samarbetspartners
* Säkerställa att leveranser från europeiska produktionsenheter når kund enligt plan
* Hantera transportdokumentation samt tull och exportrelaterade handlingar
* Bidra till och etablera beredskaps och nödlösningar inom transportområdet
Vem du är
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Minst 2 till 5 års relevant erfarenhet inom transport och logistik
* Erfarenhet av att boka och följa upp internationella transporter
* God förståelse för transportdokumentation och tullhantering
* Förmåga att arbeta självständigt med generellt stöd och uppföljning
* Vana att hantera avvikelser och arbeta lösningsorienterat i vardagen
* God kommunikativ förmåga och erfarenhet av samarbete med flera interna och externa parter
* Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde. Du trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar snabbt kan förändras.
Om Jefferson Wells
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells med start snarast och som sträcker sig till sista oktober. Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning inom management, specialistroller och interimslösningar. Som konsult hos oss får du trygg anställning, kollektivavtal och en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Välkommen med din ansökan snarast, då vi gör ett löpande urval och annonsen kan komma att stängas före sista ansökningsdag. För frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Malin Ring: malin.ring@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Arendal (visa karta
)
418 79 GOTHENBURG
Arendal
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
9878669