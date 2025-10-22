Trafiklärare till POS Falkenberg
Trafiklärare till POS Trafikskola - Falkenberg (heltid)
Vill du arbeta i ett engagerat team där utveckling, modern pedagogik och personligt bemötande står i centrum?
POS Trafikskola söker nu en trafiklärare på heltid med placering i Falkenberg - med möjlighet att ibland stötta även i Varberg vid t.ex. semester och sjukdom.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Som trafiklärare hos oss arbetar du med både teori- och körundervisning, planering av elevens utbildning samt uppföljning mot körkortsmålet.
Vi söker dig som är godkänd av Transportstyrelsen och gärna även har behörighet för Riskutbildning del 1 och 2.
Det är meriterande om du dessutom är utbildningsledare, eller har intresse av att utvecklas mot den rollen. Du bör också vara öppen för att kunna hålla:
Introduktionsutbildning (handledarkurs)
AM-utbildning
BE/B96
Arbetstiden är i huvudsak vardagar, men kvällar och helger kan förekomma. Tjänsten avser heltid med start mitten/slutet av december 2025.Om företaget
POS Trafikskola är en modern och framåtblickande trafikskola med verksamhet i både Varberg och Falkenberg.
Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller pedagogik, digitala verktyg och arbetssätt - och vi är inte rädda för förändring.
Hos oss får du:
Ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat där vi delar elever, erfarenheter och idéer.
Stora möjligheter att påverka och utveckla din tjänst.
Kollegor som brinner för sitt yrke och ständigt vill bredda sin kompetens.
Eftersom vi är en mindre skola värdesätter vi personlighet, samarbete och engagemang minst lika högt som erfarenhet och meriter.
För oss handlar det om att hitta rätt person - någon som bidrar till god stämning, gemenskap och viljan att utvecklas tillsammans.
Kunskap och förståelse för elever med olika behov, exempelvis inom NPF-spektrumet, är något vi uppskattar högt och ser som en tillgång i vårt arbete för en trygg och individanpassad utbildning.
Vem är du?
Du är positiv, ansvarstagande och genuint intresserad av människor.
Du trivs i en föränderlig miljö, vill bidra till utveckling och tycker att samarbete är en självklar del av vardagen.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@postrafikskola.se
Frågor om tjänsten besvaras av Oskar: 0709136169
Urval sker löpande - så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@postrafikskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare POS Trafikskola AB
(org.nr 556685-6521), https://postrafikskola.se/
