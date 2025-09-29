Trafiklärare sökes
2025-09-29
Vi på Alberts Trafikskola AB kommer att behöva anställa trafiklärare för utbildning på B-behörighet.
Tjänsten är på heltid och schemaläggning kan diskuteras fram efter dina önskemål.
Vi är medlemmar i STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund och arbetar digitalt med Optima.
Du som söker ska vara av Transportstyrelsen godkänd trafiklärare.
Vi välkomnar både nyexaminerade trafiklärare som erfarna att söka till vårt lilla familjära team.
Naturligtvis är både manliga och kvinnliga trafiklärare välkomna med sin ansökan.
Vi har kollektivavtal (Unionen) och bra lön efter överenskommelse.
Vi ser alltid till elevens bästa och sätter säkerheten framför allt.
Vi söker dig som är driven, social samt klarar av att jobba självständigt och som tar ansvar för ditt yrke. Du är en person som ser möjligheter. Du inser vikten av ett positivt bemötande, att kunna möta och följa den enskilda eleven utifrån hans/hennes förutsättningar och att vara tålmodig. Du ser till att eleven känner sig trygg i sin utbildning. Vi utbildar både till manuellt och automatkörkort.
Att hålla riskutbildning, handledarutbildning, teori mm. är meriterande men inget krav. Vi kan skicka dig på vidareutbildning om du saknar behörighet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi finns på Viktoriagatan 10 i Halmstad. Vilket är mycket nära till både Resecentrum och Centralstationen om man vill/behöver pendla till arbetet med kollektivtrafik.
Välkommen med din ansökan till info@albertstrafikskola.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
