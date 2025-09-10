Testingenjör inom felsökning
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom flera tekniska områden som främjar människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet. Vi erbjuder dig en utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa!Om tjänsten
Som testingenjör med inriktning på elektronisk felsökning har du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa produktkvalitet och funktion. Ditt huvudsakliga ansvar är att analysera testresultat, identifiera felkällor och rekommendera lämpliga åtgärder för att lösa problemen. Arbetet sker i nära samverkan med både produktion och övriga delar av organisationen.
Du kommer framför allt att arbeta med felsökning i de tidiga stadierna av produktionskedjan. Det innebär dels att felsöka kretskort direkt från tillverkningsmaskinerna, dels att hantera mer komplexa case som kräver mer omfattande funktionskontroller. Även om fokus ligger på dessa två nivåer, kan arbetet även omfatta andra delar av produktionen, hela vägen fram till färdig produkt.
I felsökningsprocessen är samarbetet med andra yrkesroller avgörande. Du har en nära dialog med monteringspersonalen för att snabbt kunna identifiera och åtgärda fel i produktionen. Samtidigt samarbetar du med designteamet, där du får tekniskt stöd och det formella godkännandet för föreslagna tester och korrigerande åtgärder. Rollen passar dig som trivs i en praktisk, problemlösande och kommunikativ miljö, där du får bidra till både teknikens och teamets utveckling.
Din kompetens Minst 3 års erfarenhet av testning av elektroniska produkter.
Högskoleutbildning inom elektronik, alternativ relevant arbetslivserfarenhet.
Förståelse för både hårdvara och mjukvara (även om fokus är på hårdvara).
Utöver de formella kraven lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. När du stöter på problem är du inte rädd för att ta kontakt med rätt personer för att driva felsökningsarbetet framåt. Du är också nyfiken av naturen och har lätt för att orientera dig i en större organisation. Du lär dig snabbt vem som gör vad och bygger naturligt upp ett nätverk som hjälper dig att lösa uppgifter på ett effektivt sätt.
Meriterande
Erfarenhet av radio frequency
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm, Järfälla
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
