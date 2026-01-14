Test Engineer inom Connectivity
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren testingenjör inom connectivity till ett långsiktigt uppdrag hos en kund som utvecklar autonom och uppkopplad robotik. Du blir en del av ett Connectivity Test-team som arbetar med test och verifiering av uppkopplade moduler för både konsument- och professionella produkter.
Rollen är praktisk och varierad, med fokus på gray-box-testning av trådlösa kommunikationslösningar på modul-, integrations- och systemnivå. Du samarbetar nära både mjukvaru- och hårdvaruutveckling och bidrar till att säkerställa kvalitet, stabilitet och prestanda i lösningar som ska integreras i färdiga produkter.
ArbetsuppgifterTesta Bluetooth, Wi-Fi, BLE, GNSS, radio och cellular-moduler i olika miljöer och på olika hårdvaruvarianter
Verifiera anslutningar mot backend och API:er
Designa, bygga, köra och underhålla automatiserade regressionstester för connectivity
Integrera tester i CI-miljöer och i nightly test-riggar
Analysera loggar, paket och nätverkstrafik för felsökning på modul-, kort-, system- eller backendnivå
Automatisera repetitiva manuella tester
Bidra till testplaner, spårbarhet, testtäckning och release notes
Delta i kortare fälttest-sessioner för att identifiera nya edge cases
Skapa och publicera dashboards för pass/fail, testtäckning och flakiness
KravMinst 3 års erfarenhet av testning av trådlös kommunikation samt backend/API-flöden
God testkompetens enligt ISTQB eller motsvarande
Praktisk erfarenhet av sniffers, protokollanalys samt logg- och paketanalys
Erfarenhet av testautomation inom connectivity (t.ex. BLE och Wi-Fi)
Programmering/scripting i Python
Erfarenhet av CI-miljöer, exempelvis Jenkins, samt DevOps-verktyg
Erfarenhet av gray-box-testning
Förmåga att kommunicera tydligt och skriva strukturerade felrapporter
B-körkortSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
