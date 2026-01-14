Teknisk Projektledare Till Aviseq
2026-01-14
Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som teknisk projektledare innehar du en central roll i teamet som säkerställer kontinuerlig kommunikation med såväl projektresurser som kund i syfte att driva projekten framåt i enlighet med överenskommen tidplan och kostnad. Du tillser att krav finns definierade och att både projekt och effektmål sätts upp, samt att projektplan tas fram. Du effektuerar och följer upp projektet utifrån plan. Du leder projektmöten och säkerställer att eventuella ändringar och risker hanteras.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Identifierar projektmål och omfattning av projekt samt avgränsningar
• Säkerställa framtagande av krav, projekt- och tidplan inkluderande tidsplan, resursplanering
• Delaktig i framtagande av underlag, offerter, kalkyler och resursbedömningar
• Effektuera projekt, löpande uppföljning av progress samt information till uppdragsgivare
• Krav- och ändringshantering
• Budget- och resultatansvar för projektet
I tjänsten ingår också att:
• Samordna vägval och beslut kring tekniska lösningar utifrån livscykel- och tjänsteperspektiv, samt projektets ramar
• Fånga och hantera IT-säkerhet
• Fånga och hantera drifts- och underhållskrav
Vem är du?
Vi söker dig med:
• Teknisk högskoleinriktad utbildning eller motsvarande kunskaper inom området
• Minst 5 års erfarenhet av att leda IT-/systemrelaterade projekt
• Vana att arbeta utifrån Projektmodellen PPS eller motsvarande
• God kännedom om ITIL och krav vid drift och underhåll
• Noggrannhet, struktur, analytisk förmåga, samvetsgrannhet och proaktivitet
• Har helhetsperspektiv
• Kunskaper om projektekonomi och entreprenadjuridik
Det är meriterande att du har tidigare erfarenhet från något/några av följande områden:
• Kännedom och/eller erfarenhet av radio- och telekommunikationssystem
För tjänsten krävs att du är professionell, serviceinriktad och har ett synsätt och en lyhördhet som gör att du kan sätta dig in i våra kunders skiftande behov. Du har god kommunikationsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du är driven och har lätt för att samarbeta med andra i grupp. Du är också pedagogisk och har en förmåga att göra dig förståelig för din omgivning utifrån deras förutsättningar.
Om verksamheten
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar!
