Systemutvecklare .NET

Arbetsplatsbeskrivning
Behoven av smartare ledningsförmågor växer och vi behöver växa med dem.
Polisen står inför ett generationsskifte när det gäller kommunikation där vi är på väg mot nästa generations radiokommunikation. Det kommer att ge oss nya kommunikationsmöjligheter med ökad förmåga att dela information i den yttre verksamheten. Som en del av detta arbete behöver vi bygga upp ett nytt utvecklingsteam där du kommer att spela en viktig roll. Ditt arbete kommer att bestå av att tillsammans med vårt team bygga en av de centrala komponenterna för den nya lösningen. Med de nya möjligheterna så behöver vi bygga det som vår verksamhet kräver. Arbetet är innovativt och utforskande i nära samarbete med den operativa verksamheten.
Läs mer om uppdraget i stort här https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/fredrik-uppdragsledare/
Som systemutvecklare inom Operativa Verksamhetssystem kommer du ha en viktig roll i att skapa verksamhetskritiska och framtidsäkrade system. Du ingår i ett nytt utvecklingsteam som kommer att arbeta med styrning och hantering av Polisens radiosystem, där du bidrar till att lösa komplexa tekniska utmaningar.
Teamet består av erfarna arkitekter och systemutvecklare. Vårt team kommer att arbeta mycket nära andra team som arbetar inom uppdraget. Inom teamet ansvarar vi tillsammans för utveckling och förvaltning av de system vi utvecklar. Systemen driftas i en komplex infrastrukturmiljö med mycket höga krav på säkerhet och tillgänglighet.
Som systemutvecklare ansvarar du för att
Bygga, testa och förvalta våra egenutvecklade system
Bygga säkra lösningar med höga tillgänglighetskrav
Ingå i arbetet för att ta fram lösningar för de krav som ställs på våra system.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant dokumenterad utbildning inom systemutveckling alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Några års aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat med agil systemutveckling i .NET.
Goda kunskaper i svenska
Goda kunskaper i engelska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av Databaser, REST, Git
Erfarenhet av byggautomation / CI/CD / Jenkins
Aktuell erfarenhet av arbete med systemintegrationer
Erfarenhet av Windows
Erfarenhet av Linux
Erfarenhet av Distribuerade system
Erfarenhet av telekommunikationssystem
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du som person motiveras av att stötta polisen i vårt samhällsviktiga arbete.
Du är skicklig på att analysera och lösa komplexa tekniska problem effektivt med verksamhetens bästa i fokus och har en ambition att driva effektiv utveckling som löser problem på riktigt.
Då rollen innebär att vi tillsammans hittar nya lösningar ser vi det som en självklarhet att du är en lagspelare, för att driva arbetet mot vårt gemensamma mål. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt där du har förmågan att anpassa din kommunikation efter målgrupp/mottagare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-5637122
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Amelie Mårtensson, amelie.martensson@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn: 073-249 04 22
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Placering: Stockholm/Kungsholmen
Arbetstid: Heltid / Dagtid / Flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
