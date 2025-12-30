Systemadministratör inom Linux
Eccera Professionals AB / Datajobb / Sollentuna Visa alla datajobb i Sollentuna
2025-12-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Sollentuna
, Järfälla
, Solna
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren (senior) systemadministratör inom Linx som kommer att ansvara för kundens systemmiljö; servrar, klienter, lagring. Det kan vara antingen på fysisk maskinvara eller handla om virtuella Data Center. Rollen omfattar installation, konfiguration, underhåll och felsökning av operativsystem, tjänster, program och maskinvara på både servrar och klienter.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga vidare på sin karriär.
Start: omgående
Varaktighet: tillsvidare
Plats: Kista
Anställning: heltid
Arbetsspråk: svenska och engelskaPubliceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
• Installera, Konfigurera och underhåll olika Linux-distributioner som Ubuntu, CentOS, RHEL, Debian som används i Enterprise-område* Installera, konfigurera, underhålla och felsökning olika systemtjänster som DNS, RADIUS, NTP, DHCP, LDAP, MySQL, MariaDB, PHP, Apache, Nginx, Puppet, Ansible, NAS, SAN, EMC, NMS-system* Installera, konfigurera och underhåll olika Linuxprogram som behövs i Telecom Enterprise-miljö. Olika ansökan om IMS och Radio som inte är Ericsson Node-baserad.* Utveckla en infrastruktur för att ge stöd till alla affärskrav och utföra regelbunden felsökning på system för att lösa alla problem
• Planera, föreslå och implementera olika system för automatisering
• Hårdvaruinventering
• Servicelager
• Dokumentera olika system så att det är förståeligt för andra och hålla den dokumentationen uppdaterad
• Tätt samarbete med STS Stockholmsgrupper, som Network Team, IMS Team och Radio Team
Din profil och kvalifikationer
• Erfarenhet av Linux-servrar i virtualiserade miljöer* Erfarenhet av Linux-servrar i Klustermiljöer* Erfarenhet av Puppet och Ansible* Stark problemlösning och kommunikationsförmåga
• Erfarenhet av MySQL och / eller MariaDB
• Mycket goda kunskaper inom Shell, Perl och / eller Python skript
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com Jobbnummer
9665993