Svetsare
OnepartnerGroup Jönköping AB / Svetsarjobb / Jönköping
2026-03-25
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Jönköping
Letar du efter din nästa utmaning som svetsare? Då har vi det perfekta tillfället för dig!
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av produktionen, där ditt kunnande som svetsare står i fokus. Det här är ett arbete för dig som trivs med att arbeta praktiskt och självständigt. Du gillar att ta ansvar för hela processen från ritning till färdig detalj. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter där noggrannhet, erfarenhet och känsla för kvalitet är avgörande.
Arbetsuppgifter kan inkludera
Du kommer att arbeta med svetsning i både TIG och MIG, där du utgår från ritning och själv bygger upp detaljer, ibland utan fixturer. Det innebär att du får använda din erfarenhet, känsla och precision i varje moment. Arbetet omfattar även slipning och efterbearbetning, och du ansvarar för att det du lämnar ifrån dig håller högsta kvalitet. Ritningsläsning är en naturlig del av din vardag och det kan även förekomma arbete med svetsrobot.
Vem söker vi?
Har erfarenhet av svetsning sedan tidigare.
Har kunskaper i ritningsläsning.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Arbetstider: Dagtid.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos kundföretaget. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Jakobsson på ida.jakobsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ida Jakobsson ida.jakobsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9818507