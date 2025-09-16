Supporttekniker
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, avd. DIT, Servicedesk / Supportteknikerjobb / Trelleborg Visa alla supportteknikerjobb i Trelleborg
2025-09-16
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, avd. DIT, Servicedesk i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Digitaliserings och IT-avdelningen inom tekniska serviceförvaltningen består av enheterna digital omställning och projekt, systemförvaltning och utveckling, IT-drift samt servicedesk.
Totalt är vi 38 medarbetare där vårt uppdrag är att bidra till en väl fungerande organisation för våra verksamheter och bolag inom Trelleborgs kommun. Vårt mål, som vi arbetar aktivt med varje dag, är att vara bästa samarbetspartnern där vi ska vara en säker, trygg och värdeskapande resurs för Trelleborgs kommun.
Avdelningens samtliga enheter arbetar hela tid utvecklingsinriktat för att möta de behov som våra verksamheter behöver. Vi håller också oss framme när det gäller den ständigt pågående utvecklingen inom vårt område Vi gör också mycket kul tillsammans för att hålla vår motivation och vårt engagemang som avdelning på den plats där den är som bäst.
Enhet servicedesk består av 10 medarbetare som ansvarar för teknisk support till våra verksamheter och bolag i Trelleborgs kommun. Nu har vi möjligheten att söka två nya kollegor, supporttekniker, till vårt dynamiska och kreativa team.
Om du är en tekniskt kunnig och serviceinriktad person som vill vara en del av ett engagerat och kompetent team, och som är redo att göra skillnad i vår organisation, så är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som supporttekniker hos oss kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att vår digitala arbetsplats fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att arbeta nära våra verksamheter och bolag för att lösa tekniska problem och förbättra förutsättningarna i deras vardag. Arbetet i servicedesk innebär IT-support via telefon, mail, fjärrstyrning, samt på plats hos kund. I detta har du stöd och ett nära samarbete med dina övriga kollegor i servicedesk. Arbetet som supporttekniker är ett omväxlande arbete där du självständigt tar ansvar för att lösa inkommande ärenden. Då vi hela tiden strävar efter att utveckla och effektivisera våra processer kommer din kompetens tillsammans med övriga medarbetares, vara en viktig del i vår vidare utveckling.
På enheten arbetar vi nära varandra, vi hjälper varandra och ber om hjälp när vi behöver det.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten som supporttekniker ska du ha utbildning på gymnasienivå. Vidare krävs att du har du har grundläggande teknisk datorkunskap, exempelvis inom Windows 11, Office 365, Exchange och Active Directory. Du ska också ha dokumenterad yrkeserfarenhet av att arbete i servicedesk och i ärendehanteringssystem. Vidare behöver du ha god förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift. För denna tjänst krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning med inriktning inom DATA/IT. Det är också meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom System Center Configuration Manager och ITIL. Du ska också ha kunskap och erfarenhet av arbete med MDM-verktyg, samt erfarenhet av arbete med IOS-produkter och Android-produkter.
För rollen som supporttekniker behöver din driftkraft vara att ta ansvar för ditt arbete och din arbetsinsats samt att du motiveras av och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Detta är viktiga egenskaper då rollen som supporttekniker är den som tar ett ärende från problemställning, strukturerar upp problemet för att sedan presentera en lösning av ett inkommande ärende. Vi söker dig som är serviceinriktad med en genuin vilja att hjälpa andra och som har en stark teknisk kompetens. Du är en lagspelare som kan kombinera din tekniska expertis med en hög servicekänsla och en förmåga att förstå och möta våra kunders behov. Arbetet som supporttekniker innebär mycket kontakt med våra kunder och kollegor i kommunens verksamheter, det är därför viktigt att det faller sig naturligt för dig att bygga goda och förtroendeingivande relationer där din kommunikativa förmåga leder fram till ett gott samarbete. Det är viktigt att både enskilt och på vår enhet dela med dig av din kunskap och att lära av kollegor. Du bidrar till att vi gemensamt strävar mot vårt mål för att fortsatt nå framgång i vårt uppdrag. Övrig information
Trelleborgs kommun erbjuder såväl jämställdhetspremie, friskvårdsbidrag och att växla semesterersättning mot extra semesterdagar.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, avd. DIT, Servicedesk Kontakt
Maria Wedeberg Muzinic 0729-765061 Jobbnummer
9512272