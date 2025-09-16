Student Assistant
2025-09-16
About this vacancy
Behaviour Assistant Required:
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
A Behaviour Assistantis required at IESN in Norrtälje to work part-time or full-time.
This person will be responsible for implementing, amongst students, the very particular IES philosophy of discipline and respect.
IESN is very proud of a quick-fire response to social interaction with students; wherein staff engage in both preventative and progressive social work.
The school rules of quiet corridors, no running inside, no caps and no mobiles is an essential part of our school culture. The BehaviorAssistant will be expected to work closely with the Student Union and be visible and proactive in corridors, in the playground and in areas of play and relaxation, where relationships can be created and where bullying and misdemeanours can be prevented.
We are looking for a person who wishes to develop him/herself and who has a strong ambition to make a real contribution to developing our social structure at the school.
We do not believe in lagom, we believe in winning and long ago we understood that education is so much more than just another job!
Please contact the Headmaster directly atpeter-john.fyles@engelska.se
Beteendeassistent sökes:En beteendeassistent sökes på IESN i Norrtälje för deltid eller heltid.Denna person kommer att ansvara för att implementera IES:s mycket specifika filosofi om disciplin och respekt bland eleverna.IESN är mycket stolta över en snabb respons på social interaktion med elever; där personalen engagerar sig i både förebyggande och progressivt socialt arbete.Skolreglerna om tysta korridorer, ingen springning inomhus, inga mössor och inga mobiler är en viktig del av vår skolkultur. Beteendeassistenten förväntas arbeta nära elevkåren och vara synlig och proaktiv i korridorer, på lekplatsen och i områden för lek och avkoppling, där relationer kan skapas och där mobbning och förseelser kan förebyggas.Vi söker en person som vill utveckla sig själv och som har en stark ambition att verkligen bidra till att utveckla vår sociala struktur på skolan.Vi tror inte på lagom, vi tror på att vinna och för länge sedan förstod vi att utbildning är så mycket mer än bara ett jobb!Vänligen kontakta rektorn direkt på peter-john.fyles@engelska.se
About IES
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
