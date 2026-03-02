Städare timvikarie
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet Drift ansvarar för skötsel och drift av alla kommunens anläggningstillgångar, dvs att alla skötselåtgärder planeras efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamhetsområdet ansvarar också för akuta insatser vid behov för att säkerställa att anläggningarna fungerar på daglig basis. I ansvaret ligger också utförande av städning i alla kommunens lokaler.
Vår enhet ansvarar främst för städning på skola och förskoleverksamhet men har även uppdrag mot andra förvaltningar.
Vi söker timvikarier till samtliga 3 städenheter.
Daglig städning vid olika städuppdrag inom städverksamheten.
Underhållsstädning med kombiskurmaskin, golvvård och storstädning.Kvalifikationer
Du som söker har goda kunskaper i svenska språket. Erfarenhet från städyrket är meriterande.
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
