Business Coordinator till SwEnergy
Swenergy AB / Assistentjobb / Ulricehamn Visa alla assistentjobb i Ulricehamn
2026-06-03
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Vill du ha en varierad roll där du arbetar nära företagsledningen och hjälper till att få saker gjorda?
Vi söker en Business Coordinator som trivs med variation och som tycker om att utreda, analysera, lösa problem och få uppgifter genomförda.
Det här är en bred roll där du kommer att arbeta nära företagets ägare och i många avseenden fungera som en förlängd arm i verksamheten.
Vi är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar, högt engagemang och stor variation i arbetsuppgifterna.
Om rollen
Detta är inte en traditionell assistentroll.
Som Business Coordinator kommer du att få uppdrag och frågeställningar inom många olika delar av verksamheten.
Det kan till exempel handla om att jämföra olika lösningar, ta fram beslutsunderlag, samordna en rekryteringsprocess, analysera statistik eller hjälpa till att genomföra förbättringar i verksamheten.
Ofta handlar arbetet om att självständigt söka information, utvärdera alternativ, ta fram förslag och genomföra beslutade aktiviteter.
Vi tror att du
Är mycket strukturerad och noggrann
Har hög arbetskapacitet
Tycker om att få saker gjorda
Är lösningsorienterad och nyfiken
Har god analytisk förmåga
Kommunicerar väl i tal och skrift
Har mycket god datorvana och är snabb på att lära dig nya system
Trivs med att växla mellan olika typer av uppgifter
Digital kompetens
Vi arbetar i en miljö där digitala verktyg används för att arbeta smartare och effektivare.
I rollen kommer du bland annat att komma i kontakt med verktyg som Excel, AI verktyg som ChatGPT och Claude, affärssystem, e handelssystem samt enklare grafiska program som Canva och InDesign.
Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du är nyfiken, snabbt kan sätta dig in i nya verktyg och arbetssätt och tycker om att hitta effektiva sätt att lösa uppgifter.Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
För att hjälpa oss att lära känna dig vill vi att du, utöver ditt CV, även bifogar:
Ett exempel på en uppgift eller ett projekt där du själv behövde ta reda på information, utvärdera alternativ och driva arbetet framåt till ett färdigt resultat. Beskriv gärna vad uppgiften var, hur du gick tillväga och vilket resultat det gav.
En kort beskrivning av hur du använder AI eller andra digitala verktyg i ditt arbete för att arbeta mer effektivt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de bifogade exemplen i vår urvalsprocess.
Urval sker löpande tillsättning sker så snart vi hittat rätt person så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: helena@skip.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Business Coordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swenergy AB
(org.nr 556962-8802)
Verktygsgatan 8 (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Jobbnummer
9946704