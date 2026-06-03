Elevassistent till Treälvsskolan i Lit
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2026-06-03
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Treälvsskolan är en F-9 skola med ca 330 elever med tillhörande fritidshem och fritidsgård. Vi har nära till friluftsliv och natur. Vid Treälvsskolan finns även idrottshall, simhall, multiarena och skridskobana. Vi söker en engagerad och trygg elevassistent som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Tjänsten är ett vikariat på ett år från höstterminen 2026
Vanliga arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du tillsammans med pedagoger för att ge stöd till en eller flera elever under skoldagen och i alla de olika sociala situationer som eleverna möter i skolan. Du ska arbeta förebyggande och sätta gränser i enlighet med skolans ordningsregler och rutiner. Hela arbetsdagen tillbringas i stort sett tillsammans med eleverna, i korridorer och i klassrum.
Rollen som elevassistent innebär att du exempelvis ska:
Stödja eleven i planering och genomförande av skoldagen, inklusive anpassningar av schema
Ge stöd i enskilt arbete samt i kunskapsinhämtning
Vara ett stöd för eleven under raster och övergångar under dagen
Stödja eleven i undervisningen, både praktiskt och pedagogiskt
Hjälpa eleven att använda digitala verktyg och system, exempelvis Google Classroom, Inläsningstjänst och Legimus
Bidra till att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i elevens vardag
Stödja elevens utveckling av sociala och kommunikativa färdigheter
Samarbeta nära med lärare, elevhälsoteam samt vid behov externa aktörer
Upprätthålla en tät och god dialog med vårdnadshavare
Medverka i arbetet kring trygghet och studiero, inklusive hantering av kränkningsärenden enligt skolans rutiner
Arbetet kan innebära både enskilt stöd och arbete i grupp.
Din kompetens
Vi söker dig med någon form av utbildning inom barn - och utbildning alternativt arbetslivserfarenhet gällande arbete med ungdomar och kunskap om NPF, lågaffektivt bemötande. Du kan vara utbildad socialpedagog, socionom, beteendevetare, fritidspedagog, fritidsledare eller ha annan likvärdig utbildning. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och tar initiativ när du ser vad som behöver göras. Personlig lämplighet är avgörande. För att lyckas med uppdraget är det meriterande om du redan är förtrogen med skolans verksamhet.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom skola, LSS eller liknande verksamhet.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för barn och ungas utveckling
Är lugn, stabil och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta nära pedagoger
Är flexibel och lösningsfokuserad i vardagliga situationer
Kan sätta tydliga gränser och skapa struktur
Till detta arbete kan övriga uppgifter tillkomma tex. bistå specialpedagog i framtagande av åtgärder gällande särskilt stöd utifrån elevens behov, vara delaktig vid utvecklingssamtal eller övriga elevhälsomöten. Skolan är en dynamisk verksamhet vilket ställer stora krav på flexibilitet och nytänkande. Tjänsten innebär att du som sökande ska kunna ställa om och vara beredd på att uppdraget utvärderas och kan förändras i takt med verksamhetens och elevernas behov.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Skolvägen 8 (visa karta
)
836 31 LIT Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Biträdande rektor
Erika Dahlqvist erika.dahlqvist@ostersund.se +46722384594 Jobbnummer
9946721