Vår nya stjärnsäljare? - Turboshop Sweden AB
Turboshop Sweden AB / Säljarjobb / Uddevalla Visa alla säljarjobb i Uddevalla
2026-06-03
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Turboshop Sweden AB i Uddevalla
Turboshop Sweden AB söker nu en driven och serviceinriktad säljare till vårt team i Ljungskile. Vi är nordens största turboleverantör med egen produktion, verkstad och starka samarbeten med ledande turbotillverkare som Garrett Motion, BorgWarner och Holset.
Om rollen: I rollen som säljare arbetar du med inkommande förfrågningar, rådgivning, offertarbete och uppföljning av kunder.
Du hjälper både privat- och företagskunder att hitta rätt lösning inom turboaggregat, renovering, bytesturbo, fabriksnya produkter och uppgraderingar.
Du blir en viktig del av ett växande företag med hög kundservice, stort tekniskt kunnande och stark laganda.
Arbetet passar dig som trivs med att kombinera försäljning, teknik och kundkontakt.
Arbetsuppgifter: Svara på kundförfrågningar via telefon, mejl, webshop samt packa paket till kunder.
Ge rådgivning och guida kunder till rätt produkt eller tjänst. Skapa och följa upp offerter och beställningar.
Samarbeta med lager, verkstad och övriga kollegor.
Bidra till god kundservice och nöjda kunder.
Kvalifikationer: Vi söker dig som är social, ansvarstagande och har ett genuint intresse för försäljning och kundservice. Du trivs i kontakt med människor och har lätt för att skapa förtroende.
Krav:
• Erfarenhet av försäljning, kundservice eller liknande arbete.
• God kommunikativ förmåga.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Meriterande:
• Intresse för motorer, fordon eller teknik.
• Erfarenhet av försäljning, kundservice eller teknisk rådgivning.
• Kunskap om fordonsmarknaden, turbo eller reservdelar.
• Erfarenhet av affärssystem eller e-handel.
Om tjänsten: Heltid. Provanställning 6 månader med god chans till tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid. Placeringsort Ljungskile.
Vi erbjuder: En utvecklande roll i ett expansivt företag. Arbete i ett engagerat team med lång erfarenhet av turbobranschen. Möjlighet att växa med företaget.
Om Turboshop Sweden AB: Turboshop Sweden AB är ett växande företag med över 85 års samlad erfarenhet inom turbobranschen och arbetar med försäljning, renovering och uppgradering av turboaggregat. Företaget har sin bas i Ljungskile och arbetar med kunder i Sverige och internationellt.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till jobb@turboshop.se
och märk mejlet med Säljare. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@turboshop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turboshop Sweden AB
(org.nr 559328-8730), https://www.turboshop.se/
Marierovägen 3 (visa karta
)
459 30 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkställande direktör
Christoffer Dalberg christoffer@turboshop.se Jobbnummer
9946707