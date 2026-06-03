Senior controller till offentlig sektor
Awexia Executive Search AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-03
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Vi söker en erfaren och driven Controller/Ekonomikonsult för ett strategiskt och långsiktigt uppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget passar dig som vill arbeta i komplexa projektmiljöer där ekonomistyrning, analys och verksamhetsnära rådgivning står i fokus.
Du kommer att ha en central roll i arbetet med budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och finansiell analys kopplat till större projekt och investeringar. Rollen innebär nära samarbete med projektledning, styrgrupper och verksamhetsansvariga samt ett aktivt deltagande i utvecklingen av ekonomiska processer och beslutsunderlag.
Om rollen
Som konsult ansvarar du för att:
driva och utveckla ekonomisk uppföljning i större projekt
analysera ekonomiska utfall och identifiera avvikelser
arbeta med budget, prognoser och finansiell planering
ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledning och styrgrupper
bidra med ekonomisk rådgivning i projekt- och investeringsfrågor
säkerställa kvalitet i projektredovisning och ekonomiska processer
Vi söker dig som har
högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning
gedigen erfarenhet som Controller med fokus på finansiell planering, uppföljning och analys
erfarenhet av ekonomisk uppföljning inom infrastruktur-, entreprenad- eller anläggningsprojekt
erfarenhet av projektredovisning och kvalificerat ekonomiarbete
arbetat med större projektbudgetar och prognosprocesser
god förståelse för ekonomistyrning i projektorienterade verksamheter
erfarenhet av ekonomiska uppföljningssystem såsom Hypergene, Antura, Avima eller liknande verktyg
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har:
erfarenhet från offentlig sektor
arbetat i Hypergene
erfarenhet av riskhantering, riskrapportering och ekonomiska konsekvensanalyser i projektPubliceringsdatum2026-06-03Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
analytisk och strukturerad
självgående och ansvarstagande
kommunikativ med god samarbetsförmåga
van att arbeta i komplexa organisationer och projektmiljöer
Uppdragsperiod:
Start: omgående till och med 2028-05-15.
Du kommer att bli anställd som konsult hos oss på Awexia eller arbeta som underkonsult via eget bolag. Vid frågor om uppdraget, kontakta vår Affärsområdeschef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@awexia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848392-2034967". Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
(org.nr 559233-5060), https://jobs.awexia.com
Hovslagargatan 5B (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Awexia Jobbnummer
9946726