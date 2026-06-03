Senior controller till offentlig sektor

Awexia Executive Search AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-06-03


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Vi söker en erfaren och driven Controller/Ekonomikonsult för ett strategiskt och långsiktigt uppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget passar dig som vill arbeta i komplexa projektmiljöer där ekonomistyrning, analys och verksamhetsnära rådgivning står i fokus.
Du kommer att ha en central roll i arbetet med budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och finansiell analys kopplat till större projekt och investeringar. Rollen innebär nära samarbete med projektledning, styrgrupper och verksamhetsansvariga samt ett aktivt deltagande i utvecklingen av ekonomiska processer och beslutsunderlag.
Om rollen
Som konsult ansvarar du för att:

driva och utveckla ekonomisk uppföljning i större projekt

analysera ekonomiska utfall och identifiera avvikelser

arbeta med budget, prognoser och finansiell planering

ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledning och styrgrupper

bidra med ekonomisk rådgivning i projekt- och investeringsfrågor

säkerställa kvalitet i projektredovisning och ekonomiska processer

Vi söker dig som har
högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning

gedigen erfarenhet som Controller med fokus på finansiell planering, uppföljning och analys

erfarenhet av ekonomisk uppföljning inom infrastruktur-, entreprenad- eller anläggningsprojekt

erfarenhet av projektredovisning och kvalificerat ekonomiarbete

arbetat med större projektbudgetar och prognosprocesser

god förståelse för ekonomistyrning i projektorienterade verksamheter

erfarenhet av ekonomiska uppföljningssystem såsom Hypergene, Antura, Avima eller liknande verktyg

Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har:

erfarenhet från offentlig sektor

arbetat i Hypergene

erfarenhet av riskhantering, riskrapportering och ekonomiska konsekvensanalyser i projekt

Publiceringsdatum
2026-06-03

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:

analytisk och strukturerad

självgående och ansvarstagande

kommunikativ med god samarbetsförmåga

van att arbeta i komplexa organisationer och projektmiljöer

Uppdragsperiod:
Start: omgående till och med 2028-05-15.
Du kommer att bli anställd som konsult hos oss på Awexia eller arbeta som underkonsult via eget bolag. Vid frågor om uppdraget, kontakta vår Affärsområdeschef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@awexia.com
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848392-2034967".

Arbetsgivare
Awexia Executive Search AB (org.nr 559233-5060), https://jobs.awexia.com
Hovslagargatan 5B (visa karta)
111 48  STOCKHOLM

Arbetsplats
Awexia

Jobbnummer
9946726

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