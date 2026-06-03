Platschef, Bygg Dalarna
Peab Sverige AB / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-06-03
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Borlänge
, Falun
, Leksand
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Peab ser en spännande framtid i Dalarna och söker nu fler engagerade platschefer som vill vara med och utveckla vår byggverksamhet. Just nu ser vi ett stort behov inom våra partneringprojekt i Falun-Borlänge och Ludvika, där du får möjlighet att arbeta i några av regionens mest intressanta projekt vilket ger dig goda möjligheter att snabbt komma in i spännande och utvecklande uppdrag. Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
I rollen som platschef har du ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och en central roll i projektet. Du ansvarar för projektens genomförande och säkerställer att arbetet drivs framåt med hög kvalitet.
Du leder arbetet tillsammans med kunniga medarbetare och ansvarar för att projekten drivs enligt tidplan och budget.
Ansvarsområden:
• Planering, genomförande och uppföljning av projekt
• Ansvar för tid, budget och resurser
• Säkerställa kvalitet, miljö- och arbetsmiljöarbete
• Skapa goda samarbeten med kunder och projektets parter
Vi arbetar aktivt med flera partneringprojekt, vilket ger dig möjlighet att arbeta i nära och långsiktigt samarbete med kunder och andra aktörer – där ni tillsammans skapar bästa möjliga resultat.
Vem är du?
Du har flerårig erfarenhet från byggbranschen i en liknande roll, god teknisk kompetens samt kunskap inom projektekonomi.
Som person är du strukturerad, målinriktad och en tydlig ledare som skapar engagemang och utvecklar dina medarbetare.
Vi erbjuder
• Ett omväxlande och utvecklande arbete
• En stark entreprenadkultur
• Goda möjligheter till personlig utveckling
• Spännande projekt i Dalarna
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbeta löpande med urvalsprocessen, vilket gör att rekrytering kan komma att göras löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten kontakta arbetschef Andreas Furubom, tfn nr 072-533 39 68 alt HR Lotta Bergström Alm, tfn nr 073-337 13 44
Bakgrundskontroller genomförs på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 BORLÄNGE Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Andreas Furubom andreas.furubom@peab.se Jobbnummer
9946712