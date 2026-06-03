Vi söker en driven Redovisningsekonom/Redovisningskonsult till vårt team
Ekonomico AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-03
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Är du en noggrann, strukturerad och engagerad redovisningsekonom/redovisningskonsult som vill arbeta i en dynamisk miljö där du får ta stort ansvar? Då kan det vara dig vi söker!
Vi är en snabbväxande redovisningsbyrå, som värdesätter teamkänsla, transparens och utveckling – både för våra medarbetare och vår verksamhet.
Som redovisningsekonom/redovisningskonsult hos oss kommer du att ha en central roll i vårt ekonomiteam. Du ska kunna hantera löpande bokföring, bokslut och deklarationer utan att någon håller dig i handen. Du ska ha minst 3 års erfarenhet i branschen. Det är inte förhandlingsbart. Och du ska förstå att AI förändrar vårt yrke just nu. Vi söker inte någon som är rädd för det. Vi söker någon som redan använder det. Som ser möjligheterna, inte hoten. Som använder smarta verktyg för att jobba effektivare och leverera bättre.
Det här erbjuder vi:
Fastlön för deltidsarbete med möjlighet till heltid
Kontor i centrala Göteborg med möjlighet att jobba hemifrån 2 dagar i veckan
Ett växande kundbestånd med stort utrymme att utveckla relationer
Direktkontakt med ledningen, inga onödiga mellanled
Den här rollen passar dig som:
Har minst 3 års erfarenhet inom redovisning
Är självgående och trivs med eget ansvar
Talar flytande svenska och engelska — ytterligare språk är meriterande
Aktivt använder AI-verktyg i ditt arbete
Ser merförsäljning som en naturlig del av kundrelationen, inte ett nödvändigt ont
Vill vara med och bygga, inte bara förvalta
Är du den vi söker?
Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev genom att använda formuläret https://ekonomico.se/jobba-hos-oss-redovisningsekonom/
Välkommen till Ekonomico, där din kompetens gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: info@ekonomico.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomico AB
(org.nr 559123-8661)
Nya Tingstadsgatan 1 (visa karta
)
422 44 HISINGS BACKA Jobbnummer
9946713