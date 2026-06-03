Jobba för Vänsterpartiet i Region Västmanland!
Vänsterpartiet I Västmanland / Journalistjobb / Västerås Visa alla journalistjobb i Västerås
2026-06-03
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Vänsterpartiet Västmanland söker politisk sekreterare till en spännande tjänst med fokus på parlamentariskt stöd, kommunikation och utvecklingsarbete. Vi söker dig som är intresserad av regionpolitik och vill ha en nyckelroll i partiets organisation. Du kommer att arbeta med att utveckla och sprida vår politik tillsammans med regionråd, övriga förtroendevalda och i nära samarbete med distriktsstyrelsen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bereda politiska förslag, ta fram underlag och följa upp beslut
• Planera och delta vid politiska möten och studiebesök
• Kommunicera våra politiska förslag internt och externt
• Stödja de förtroendevalda i regiongruppen i deras uppdrag
• Vara mötessekreterare och skriva olika slags texter
• Arbeta med regionplan och budget
• Ansvara för omvärldsbevakning
• Boka lokaler, planera och genomföra utbildningar och möten.
Vi söker dig som:
• Är initiativrik och kreativ
• Bra på att organisera och administrera.
• Gillar att ha kontakt med många människor
• Trivs med att arbeta i grupp men också kan arbeta självständigt
• Snabbt kan sätta sig in i och bedöma olika frågor
• Delar Vänsterpartiets värderingar och är/blir medlem
• Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
• Kan samarbeta med tjänstemän och politiker från olika partier.
Egenskaper och färdigheter för att lyckas i rollen:
Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga och förmåga till planering, prioritering och struktur samt att arbeta resultat- och målinriktat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är önskvärt.
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom Vänsterpartiet
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer
• Relevant utbildning inom statsvetenskap, ekonomi eller journalistik
• God vana att arbeta i Officepaketet, med sociala medier samt TeamsPubliceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Tjänsten är ett förordnande som politisk sekreterare enligt kommunallagen, vilket ger dig rätt till tjänstledighet från nuvarande arbete. Din formella arbetsgivare är Region Västmanland, men Vänsterpartiet leder ditt arbete.
Omfattning: 75 %
Tillträde: 15 oktober 2026, eller enligt överenskommelse.
Varaktighet: tidsbegränsad anställning till oktober 2030.
Målstyrd arbetstid. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Arbetsplats: Regionhuset i Västerås.
Lön: enligt Region Västmanlands reglemente för politiska sekreterare, med ett lönetak på 60 procent av regionrådsarvodet vid heltidsarbete. Så ansöker du
För frågor om arbetet kontakta regionråd Heidi-Maria Wallinder, 070-653 79 40 heidi-maria.wallinder@regionvastmanland.se
Skicka CV och personligt brev till heidi-maria.wallinder@regionvastmanland.se
senast 2026-07-31.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: heidi-maria.wallinder@regionvastmanland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Politisk sekreterare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänsterpartiet I Västmanland
721 89 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionhuset, Västerås sjukhus Jobbnummer
9946701