Distributionsförare - Kylt & Fryst Gods C-Körkort + Ykb - Karlstad
Larsson Logistics AB / Fordonsförarjobb / Karlstad Visa alla fordonsförarjobb i Karlstad
2026-06-03
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Larsson Logistics AB söker distributionsförare för sommaren 2026!
Leveranser av kylt och fryst gods till restauranger i Karlstad-området.
OM TJÄNSTEN:
Detta är ett sommarjobb för dig som vill ha intensivt och givande arbete
under sommarmånaderna. Du kör lastbil och distribuerar kylt och fryst gods
till 8-12 restauranger per dag. Arbetet är fysiskt krävande med mycket
lastning och lossning, men dagarna går snabbt då du är i rörelse hela tiden.
ANSTÄLLNINGSPERIOD:
☀️ Sommaren 2026 (juni-augusti)Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
• Köra lastbil (C-klass) med kyl/frysutrustning
• Lasta och lossa kylt och fryst gods (fysiskt arbete)
• Distribution till 8-12 restauranger per dag enligt rutt
• Säkerställa korrekt temperatur och leveranskvalitet
• Professionell kontakt med kunder
• Dokumentera leveranser och eventuella avvikelser
• Hålla fordonet rent och rapportera problem
ARBETSDAG:
📍 Start: Terminal i Karlstad kl 08:00
🚚 Distribution under dagen (8-12 restauranger)
📍 Avslut: Återkomst till terminalen i Karlstad
KRAV:
• C-körkort
• YKB (Yrkeskompetensbevis)
• God fysik (arbetet är fysiskt krävande)
• Vana av kylt/fryst gods (meriterande)
• Punktlighet och noggrannhet
• Serviceinriktad
• Tillgänglig över sommaren
• Boende i Karlstad eller närområdet
MERITERANDE:
• Erfarenhet av distribution/livsmedelshantering
• Lokalkännedom i Karlstad
• Hygienkunskap (HACCP)
VI ERBJUDER:
• Sommarjobb med bra arbetsklimat
• Konkurrenskraftig lön
• Snabba, intensiva dagar
• Tydliga arbetstider (start 08:00 från terminal)
• Möjlighet till fortsatt samarbete efter sommaren
ANSÖKAN:
Kontakta Daniel Larsson med:
• Ditt namn
• När du kan börja/sluta
• Kort om din körerfarenhet
📞 0738-295 866
📧 Daniel@larsson-logistics.com
Perfekt sommarjobb för erfaren förare eller för dig som vill bli erfaren! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
daniel@larsson-logistics.com
E-post: daniel@larsson-logistics.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larsson Logistics AB
(org.nr 556889-4371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946719