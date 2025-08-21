Speciallärare
Snitz gymnasium i Stockholm ligger centralt nära Odenplan. Här går ca 200 fördelade på utbildningarna Estetiska programmet och El- och energiprogrammet samt programinriktat val och yrkesintroduktionsprogrammet. Snitz gymnasium riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd.
Snitz gymnasium i Stockholm startades 2003 och erbjuder gymnasieutbildning med yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom El- och energiprogrammet med inriktningen Dator- och kommunikationsteknik, Estetiska programmet med inriktningarna Bild och form och Estetik och media samt Yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning SPV. Skolan ligger centralt nära Odenplan och här går ca 220 elever fördelade på de tre programmen. Målgruppen är elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och som är i behov förstärkt stöd på skol-, grupp- och individnivå. Sedan 2021 ingår Snitz gymnasium i Drottnings Blankas Gymnasieskolor, som är ett segment inom AcadeMedia. På Snitz gymnasieskola genomsyrar elevhälsan hela skolans arbete. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, SYV och heltidsmentorer/studiesamordnare. Nu söker vi vår skolas nya och tredje speciallärare mot Yrkesintroduktionsprogrammet på en 100 % tillsvidaretjänst.
Ditt uppdrag
Som speciallärare hos oss blir du en viktig och ledande del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. Här kommer du att samarbeta tillsammans med två speciallärare, en specialpedagog, tre kuratorer, en SYV samt med studiesamordnaren (heltidsmentor) på Yrkesintroduktionsprogrammet. Du kommer även vara en viktig person för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. I det arbetet kommer du dessutom att samverka med Drottning Blankas gymnasieskolors centrala specialpedagog på huvudmannanivå. Genom din roll medverkar du till att våra elever får ett individanpassat och inkluderande bemötande samt insatser som leder till ökad måluppfyllelse. Arbetet innebär också att du som speciallärare gör riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det.
I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:
• genomföra pedagogiska utredningar
• vara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredning
• ansvara för uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån gjord handlingsplan på IMY
• delansvara för upplägget kring kartläggningar av elevers behov av att gå i en verksamhet som vår
• delansvara för kartläggningsarbetet gällande de sökandes behovsunderlag inför antagningen till våra utbildningar
I det utvecklande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat:
• delaktig i genomförandet utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov tillsammans med de övriga inom spec
• ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag
• ha goda kunskaper i digitala verktyg som du för vidare till våra pedagoger
• utveckla elevernas läs- och skrivförmågor tillsammans med lärarna inom IMY
• ansvara för stödet och upplägget för läs- och skrivutvecklingen för eleverna inom IMY tillsammans med lärare i svenska
• bidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivå
• gå in som handledare tillsammans med de andra speciallärarna, specialpedagog och förstelärare i undervisningsutveckling
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling och vill ingå i ett aktivt elevhälsoteam. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och arbetar tillsammans med elever och lärare för att skapa och erbjuda den optimala lärandesituationen för samtliga elever. Du är duktig på att inspirera, engagera och få elevernas förtroende. Undervisningsutveckling är en naturlig del av ditt uppdrag. Du är engagerad och intresserad av samarbete med kollegor och att driva projekt på skolan som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Du är även delaktig i elevernas undervisning genom att delta i olika undervisningssituationer för att stötta, utreda och analysera lärandesituationer utifrån elevens perspektiv. Vill du vara en del av en utvecklande, spännande och glädjefylld arbetsplats - då är vi rätt skola för dig.
Det är ett krav att du har examen som speciallärare. Har du erfarenhet som lärare på högstadiet eller gymnasiet är det meriterande, har du god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det särskilt meriterande. Vi fäster stor vikt vid lämplighet vid anställningsförfarandet. Det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och vet vad som inspirerar och engagerar elever till lärande utifrån deras olika behov och kan arbeta tillsammans med lärarna och utvecklingen av undervisningen.
Det här blir du en del av
På Snitz gymnasium möts du av glädje, energi, engagemang och kreativitet. Du blir även en del av ett spännande och viktigt utvecklingsarbete för vår målgrupp. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Dessutom är du en del av och samarbetar med ett stort elevhälsoteam med kollegor som bygger sitt arbete på samarbete. Vi alla behövs för att tillsammans göra ett arbete för elevens utveckling. Vi är som sagt inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % med start så snart som möjligt. 6 månaders provanställning ingår. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Liselotte Kihlström tel 076-885 21 40.
