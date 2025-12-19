Sommarvikariat för tandhygieniststuderande
2025-12-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Folktandvården Wisby
Folktandvården Wisby är en del av Folktandvården Gotland, totalt sett har organisationen omkring hundra medarbetare.
Beslutsvägarna inom våra verksamheter är korta vilket skapar smidighet för både medarbetare och patienter.
Vi erbjuder nu dig som studerar till tandhygienist en möjlighet till sommarvikariat vid Folktandvården Wisby. Vid intresse kan möjlighet finnas till arbete på kliniken i landsbygdsorten Hemse.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Tjänstens utformning beror på dina förkunskaper och bestäms i dialog med chefen.
Dina arbetsuppgifter kan komma att innefatta eget patientarbete inom Socialstyrelsens riktlinjer samt visst sterilarbete. Det finns även möjlighet att få arbeta i team med tandläkare och tandsköterska.
Du kommer få god insyn i arbetslagets vardag och få möjlighet att prova på Folktandvården Gotland som arbetsgivare.
Vem är du?
Vi söker dig som studerar till tandhygienist. Vi ser gärna att du till sommaren 2026 avslutat minst två terminer, men uppmuntrar alla intresserade av söka. Kliniken kan i viss mån hjälpa till att hitta boende.
Dina svenska språkkunskaper motsvarar som lägst C1.
Eftersom antalet platser är begränsat kommer vi prioritera anknytning till Gotland, tillgång till boende och antal avslutade terminer på utbildningen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
