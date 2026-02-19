Slöjdlärare
2026-02-19
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner.
Stångenässkolan är en F-6 skola i Brastad, Lysekils kommun.
Skolan ligger i ett naturskönt område och har ca 245 elever. Till skolan hör också Bro skola som är en F-3 skola med ca 51 elever och den ligger i Brodalen. Tillsammans skapar vi en miljö där alla elever känner sig trygga, accepterade och blir lika behandlade. Genom att vi anpassar och tillrättalägger undervisningen ger vi våra elever en förutsättning att lyckas. Vi fokuserar på elevernas behov, på det som fungerar, energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för på problem. Hos oss ska alla känna trygghet, gemenskap och glädjeDina arbetsuppgifter
Vi söker nu träslöjdlärare som vill ansluta till vårt härliga lärarteam och undervisa eleverna i slöjdämnet och i teknik. Du kommer att ansvara för slöjden på skolan och om du har legitimation i andra ämnen kan det även ingå undervisning i dem. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6 och tillsammans med kollegor i arbetslaget ansvarar du för pedagogisk planering och pedagogiska lösningar. I tjänsten kan det också ingå att vara rastvärd och att vara resurs i andra klasser.Du skall bidra till skolans utveckling och bidra till verksamhetens helhet. Du lägger stor vikt vid att skapa relationer med eleverna för att ta tillvara elevens nyfikenhet, fantasi och drivkraftKvalifikationer
Du har slöjdlärarutbildning med inriktning trä. Om du har lärarlegitimation i teknik och eller fritidslärarutbildning så är det ett plus.Du är väl förtrogen med skolans uppdrag och styrdokument samt kan omsätta dessa i praktiken tillsammans med elever och övriga pedagoger. Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar och är en tydlig ledare och en vuxen förebild. Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är positiv och ser möjligheter och lösningar i stället för hinder och har god digital kompetens.Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och erfarenhet av undervisningAnställningsvillkor
Du ska kunna uppvisa ett giltigt CV samt lämna referenser senast vid ev intervju.Utdrag ur belastningsregister krävs. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
