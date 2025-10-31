Skyddsumstekniker
B.A. Roslöv AB / Säkerhetsjobb / Göteborg
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nya medarbetare-
Skyddsrumstekniker - Roslöv AB
Roslöv AB söker en noggrann och praktiskt lagd person. Du kommer att arbeta med inspektion, underhåll och uppgradering av skyddsrum enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) krav.
Vi söker dig som har tekniskt intresse, erfarenhet av något segment inom byggsektorn, god fysik och trivs med varierande arbetsuppgifter både självständigt och i team.
Vi lägger stor vikt på personlighet för att fortsätta bygga vidare på vår positiva företagskultur.
Svensk medborgare är ett krav liksom att du kan flytande svenska i tal och skrift.
Likaså är körkort ett krav.
Du får tyvärr heller inte ha något i ditt belastningsregister då vi utför arbeten på skyddsobjekt.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Varierande arbetsdagar runt om i regionen
Möjlighet till kompetensutveckling
Plats: Göteborg
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Välkommen med din ansökan till anders.jacobsson@roslov.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: anders.jacobsson@roslov.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B.A. Roslöv AB
(org.nr 556179-4602) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Roslöv AB, B A Kontakt
VD
Anders Jacobsson anders.jacobsson@roslov.se Jobbnummer
9582914