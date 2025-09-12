Skolpsykolog
2025-09-12
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Vill du hjälpa våra barn och unga att bygga en frisk och hälsosam plattform att stå på resten av livet?
Nu söker vi en skolpsykolog som drivs av mod, ansvar och nytänkande. Är du den vi söker? Vi erbjuder dig ett arbete i en dynamisk organisation som präglas av stort engagemang, hög grad av flexibilitet samt stor möjlighet att påverka.
Som skolpsykolog är du en lagspelare i kommunens elevhälsoorganisation, Centrala resursenheten. Skolpsykologens främsta arbetsuppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bl a genom att ha bidra till goda lärmiljöer, förmedla psykologisk kunskap om exempelvis inlärningsstrategier, stress, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet genomförs på organisations-, grupp- och individnivå genom fortbildningar, föreläsningar, konsultation och handledning, stödsamtal mm. Skolpsykologen utför även utredningar vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet innebär stor frihet, men också ansvar. Vi välkomnar och förväntar oss att du kommer med förslag på insatser som bidrar till att eleverna mår bra, utvecklas positivt och i det längre perspektivet når kunskapsmålen. Samarbete med exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin är en självklar del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog, möjlighet för PTP finns. Du är intresserad av att arbeta med barn/elever utifrån ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt. Erfarenhet av arbete i skola är meriterande. Arbetet ställer krav på hög social kompetens samt god samarbets-, planerings- och initiativförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom du kommer att arbeta på flera skolor krävs körkort och tillgång till egen bil.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att hållas under v 40.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Skolpsykolog
