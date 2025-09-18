Servitris/Servitör
Indisk Curry Kristianstad AB / Servitörsjobb / Kristianstad Visa alla servitörsjobb i Kristianstad
2025-09-18
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Indisk Curry Kristianstad AB i Kristianstad
Välkomna och ta hand om gäster på ett professionellt och vänligt sätt.
Presentera menyn, förklara rätter och ge rekommendationer.
Ta emot beställningar och servera mat och dryck.
Aktivt hålla restaurangens matsal ren och inbjudande under hela arbetspasset.
Städning av bord, stolar, golv och gemensamma utrymmen både under och efter service.
Förberedelse av matsalen inför öppning samt slutstädning enligt schema.
Hantera betalningar och ge korrekt växel och kvitto.
Följa hygien- och säkerhetsrutiner.
Kan jobba på lunch, kväll samt helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: hrm@khazana.se Arbetsgivare Indisk Curry Kristianstad AB
(org.nr 556940-7579)
Östra Storgatan 15 (visa karta
)
291 32 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Curry NamNam Jobbnummer
9516208