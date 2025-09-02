Servitris
Mr Singh Sävedalen AB / Restaurangbiträdesjobb / Partille Visa alla restaurangbiträdesjobb i Partille
2025-09-02
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mr Singh Sävedalen AB i Partille
Servitris - servering och kassa (25% eller 50 %)Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som servitris hos oss kommer du att arbeta med servering av mat och dryck samt sköta kassan. Du ansvarar för att ge gästerna ett trevligt bemötande och en god serviceupplevelse.Kvalifikationer
Du är serviceinriktad, duktig och snabb i ditt arbete
Du är noggrann och ansvarstagande
Du behärskar svenska och gärna även urdu, hindi eller engelska
Anställningsform:
Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 50% eller 80%
Arbetstider enligt schema, kvällar och helger kan förekomma
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö
Ett trevligt och stöttande team
Möjlighet att utvecklas inom service och kundbemötande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
via mail
E-post: mrsinghjobb@gmail.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mr Singh Sävedalen AB
(org.nr 559367-5795)
Göteborgsvägen 27 (visa karta
)
433 60 SÄVEDALEN Jobbnummer
9488808