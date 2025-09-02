Servitris

Mr Singh Sävedalen AB / Restaurangbiträdesjobb / Partille
2025-09-02


Servitris - servering och kassa (25% eller 50 %)

Publiceringsdatum
2025-09-02

Dina arbetsuppgifter
Som servitris hos oss kommer du att arbeta med servering av mat och dryck samt sköta kassan. Du ansvarar för att ge gästerna ett trevligt bemötande och en god serviceupplevelse.

Kvalifikationer
Du är serviceinriktad, duktig och snabb i ditt arbete

Du är noggrann och ansvarstagande

Du behärskar svenska och gärna även urdu, hindi eller engelska

Anställningsform:

Tillsvidare eller enligt överenskommelse

Tjänstgöringsgrad: 50% eller 80%

Arbetstider enligt schema, kvällar och helger kan förekomma

Vi erbjuder:

En trivsam arbetsmiljö

Ett trevligt och stöttande team

Möjlighet att utvecklas inom service och kundbemötande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
via mail
E-post: mrsinghjobb@gmail.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Singh Sävedalen AB (org.nr 559367-5795)
Göteborgsvägen 27 (visa karta)
433 60  SÄVEDALEN

Jobbnummer
9488808

