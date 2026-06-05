Universitetslektor i tvärvetenskapliga studier inr. våld mot barn och unga
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-06-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningenhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28860Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Tvärvetenskapliga studier med inriktning våld mot barn och unga inrymmer alla olika typer våld och deras medicinska, psykologiska som samhälleliga orsaker och konsekvenser på barns och ungas utveckling, hälsa, välmående och funktion. Ämnesområdet inrymmer även studier kring förebyggande av våld, dess identifiering samt stöd och behandling till de som utsatts för våld, inklusive implementering av policy och metod, utredning av våldsbrott samt verksamhetsutveckling tvärsektoriellt.
En anställning som universitetslektor innehåller både undervisning och forskning där fördelningen av dessa kan variera.
Som universitetslektor i tvärvetenskapliga studier med inriktning våld mot barn och unga arbetar du på Nationellt kunskapscentrum Barnafrid och undervisar på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom medicinska fakultetens olika utbildningar, inklusive forskarutbildning. Arbetet inkluderar administrativa uppgifter såsom kursdesign, kursansvar och examination.
Läs mer om dina arbetsuppgifter https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28860Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Särskilt meriterande är docentkompetens i för tjänsten relevant ämnesområde. Vi välkomnar sökande med lämplig bakgrund såsom i juridik, kriminologi, medicin, psykologi, socialt arbete, sociologi och andra ämnen som behandlar våld och andra övergrepp mot barn.
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Följ länken "https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28860"
för tydlig specificering av krav för anställningen.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/bkv; https://liu.se/organisation/liu/bkv/barnaf.
Om anställningen
Tillsvidare anställning, heltid, provanställning på 6 månader kommer att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Säkerhetskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 8 juli 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor, centrumchef
Laura Korhonen laura.korhonen@liu.se +4613281181 Jobbnummer
9950726