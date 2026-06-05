Junior säljare till Bröderna Flytt - varma leads, kvällar och helger
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2026-06-05
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Junior säljare till Bröderna Flytt — varma leads, högt tempo och tydliga mål
Vill du in i försäljning och lära dig hur man faktiskt stänger affärer?
Bröderna Flytt söker nu en flyttrådgivare / junior säljare till vårt kontor. Du pratar med kunder som redan visat intresse för att boka flytt, hjälper dem förstå pris och upplägg — och guidar dem hela vägen till bokning.
Det här är inte ett passivt kundtjänstjobb. Det är en roll för dig som gillar tempo, människor, tydliga mål och vill bli riktigt vass på försäljning.
Om rollen
Som flyttrådgivare är du ofta kundens första kontakt med Bröderna Flytt. Ditt jobb är att förstå kundens behov, ge rätt rekommendation och skapa trygghet i bokningen.
Du kommer bland annat att:
Kontakta kunder som skickat in förfrågan
Hjälpa kunder välja rätt upplägg
Följa upp offerter via telefon, sms och mejl
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Jobba mot tydliga mål och resultat
Arbetstider 40h/ vecka
Vi har öppet:
Måndag–fredag: 09:00–20:00
Lördag–söndag: 09:00–18:00
Passen är alltid 8h:
09:00–18:00
11:00–20:00
Schemat är rullande och du behöver kunna jobba både kvällar och helger.
Det här passar dig som vill ha ett seriöst heltidsjobb, men inte måste jobba klassiska kontorstider varje dag
Vi söker dig som
Du behöver inte ha lång erfarenhet. Rätt person är viktigare än rätt CV.
Vi tror att du passar om du:
Är social och gillar att prata med människor
Är snabb i huvudet och gillar tempo
Vågar ta kontakt och följa upp kunder
Vill utvecklas inom sälj
Är tydlig, pålitlig och ansvarstagande
Gillar mål, resultat och att bli bättre
Kan jobba kvällar och helger enligt schema
Har du jobbat inom butik, restaurang, service, telefonförsäljning, kundtjänst eller annat jobb med mycket kundkontakt är det ett plus — men inget krav.
Du får:
Ett riktigt bra första steg in i försäljning
Varma leads — ingen klassisk kallringning
Tydlig struktur och upplärning
Ett ungt, drivande bolag med högt tempo
Möjlighet att utvecklas inom sälj, kundkontakt och affärsmannaskap
En roll där din prestation märks Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: alex@brodernaflytt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Flytt AB
(org.nr 559224-3348)
faktorvägen 2 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Jobbnummer
9950725