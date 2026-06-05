Lärare åk 4-6 i textilslöjd, vikariat.
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Vill du inspirera till livslång skaparglädje och kreativitet i en miljö där elevernas unika förmågor får ta plats? Vi söker dig som vill väcka nyfikenhet för färg, form och hantverk. Välkommen med din ansökan till ett vikariat som lärare i textilslöjd!Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamheter för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Vi söker en lärare för ett vikariat i textilslöjd för en kombinationstjänst som omfattar undervisning i såväl grundskola som anpassad grundskola. Centralt för uppdraget är att hantera anpassningar efter elevernas förmåga och att möta elevernas behov inom båda skolformerna. I rollen som lärare i textilslöjd blir du en del av ett kollegialt sammanhang där samverkan står i fokus.
Tjänsten är ett vikariat från 2026-08-10 till 2026-11-30.
Din arbetsplats
Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, resursskola med inriktning hörselnedsättning, anpassad grundskola 1-6 och fritidshem. Skolan är belägen i Linköpings södra stadsdelar och har naturen inpå knutarna. Som lärare för mellanstadiet får du arbeta i vår nybyggda skolbyggnad med lokaler som är särskilt anpassade för verksamheten. Skolgården gränsar till fina ekskogar, strövområden och gräsplaner som bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande. På skolan finns cirka 400 elever och här arbetar cirka 100 medarbetare.
Blästadsskolans förhållningssätt är ett relationellt perspektiv som ska genomsyras i verksamheten. I ett relationellt perspektiv blir handlingar och miljö viktiga att undersöka för att förstå hur och varför personer hamnar i svårigheter, eftersom man menar att det är i situationen som svårigheter uppstår. Fokus ligger på att forma lärmiljön och undervisningen så att den möter upp alla elevers olika behov. Det relationella perspektivet utgår från ett demokratiskt medborgarperspektiv, lika rättigheter, delaktighet och ett tillgängligt samhälle.
Tillsammans skapar vi lustfyllda lärandesituationer där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor. Vi har höga förväntningar på elevens förmåga och arbetet med justeringar i undervisningen är fokus i vår skolutvecklingsplan.
Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete för en trivsam arbetsmiljö. Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. I andra hand söker vi dig som har slutförd utbildning till lärare och har ansökt om legitimation med behörighet i åk 4-6. Alternativt har du en pågående utbildning till lärare i åk 4-6. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i andra ämnen i åk 4-6, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-11-30
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17435
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Jessica Nordhlander rtcutb@utb.linkoping.se +4613263903 Jobbnummer
9950719