Elektronikmontör sökes till företag i Malmö
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2026-06-05
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Vad ska du arbeta med?
Vill du vara med på en tillväxtresa i ett etablerat bolag med stark framtidstro?
Nu söker vi elektronikmontörer till Alma Electronics, en verksamhet med lång erfarenhet som nu växlar upp och stärker sitt team ytterligare.
Med fokus på flexibilitet, kvalitet och nära kunddialog befinner sig bolaget i en spännande tillväxtfas. Här möts du av en öppen, avslappnad och prestigelös kultur med nära samarbete och en positiv inställning i vardagen.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Alma Electronics är ett elektronikföretag som producerar och säljer legotillverkade kretskortslösningar. Verksamheten grundades 1972 och fokus har under alla år varit att på ett flexibelt sätt uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. Närhet, kommunikation och snabbhet är några egenskaper hos Alma Electronics som våra kunder sätter stort värde på.
Idag är Alma Electronics en del av Alltronic Group, en växande koncern inom avancerad elektronikproduktion. Tillsammans kombinerar vi lokal närvaro och flexibilitet med styrkan i en större organisation, vilket ger oss ökade möjligheter att utveckla både vår verksamhet och vårt erbjudande till marknaden.
Tjänstebeskrivning
I rollen som elektronikmontör arbetar du nära produktionen och är en viktig del i att säkerställa hög kvalitet genom hela tillverkningsprocessen.
Dina dagliga arbetsuppgifter består bland annat av:
• Handmontering och lödning av elektronikkomponenter
• Avsyning och kvalitetskontroller
• Testning och slutkontroll
• Maskinhantering för lödning (t.ex. selektiv- och våglödning)
• Enklare felsökning och reparationer
Arbetet sker i ett produktionsflöde där det ställs krav på effektivitet, noggrannhet och flexibilitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av lödning (krav, gärna enligt IPC-standard)
• Har tekniskt intresse och grundläggande förståelse för elektronik
• Har god svenska i tal och läsförståelse
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av selektiv- och våglödning
• Erfarenhet av AOI
• Lödcertifikat (IPC-610-A)
• Erfarenhet av avsyning
Vi är öppna för både juniora och mer erfarna kandidater, det absolut viktigaste är din inställning och starka vilja att utvecklas.
Vem är du?
Vi tror att du som söker är en engagerad och strukturerad person som
• Har lätt att anpassa dig och hantera tempoväxlingar
• Tar personligt ansvar för både ditt arbete och slutprodukten
• Är lösningsorienterad, drivande och tar egna initiativ
• Har lätt för att samarbeta och bidra till en god laganda
• Ser värdet i att leverera kvalitet i varje steg
Du trivs med att arbeta i team och är trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du bidrar till helheten och samarbetet i gruppen.
Övrig information
• Tjänsten är på heltid
• Arbetstiden är förlagd vardagar, dagtid
• Tillträde så snart som möjligt
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Du söker tjänsten via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl eller post.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med att söka tjänsten.
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef på colin.twetman@nearyou.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
Alma Electronics Kontakt
Colin Twetman colin.twetman@nearyou.se Jobbnummer
9950718