Personlig assistenter sökes till kvinna i Västra Frökunda
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-05
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Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Heltid och timanställning med start 1 juli 2026
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad, där ingen dag är exakt den andra lik och där humor, tålamod och fingertoppskänsla är minst lika viktiga som ett snyggt CV? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu 4 personliga assistenter på heltid och 2 personliga assistenter på timanställd basis till en medelålders kvinna med CP-skada som bor i Västra Frölunda. Introduktion sker omgående, med aktiv start från och med 1 juli 2026.
Kunden är rullstolsburen och behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Det kan handla om personlig omvårdnad, förflyttningar, kommunikation, vardagliga rutiner, aktiviteter och att skapa trygghet genom hela dygnet.
Kunden kommunicerar med Bliss. Har du erfarenhet av Bliss sedan tidigare är det ett stort plus, men det viktigaste är att du är nyfiken, lyhörd och vill lära dig. Vi utbildar dig på plats. Du behöver alltså inte kunna Bliss från dag ett, men du behöver vilja förstå en person som kommunicerar på sitt eget sätt.
Arbetspassen är i huvudsak förlagda som dygnspass:
08:00–08:00
Kunden badar även vissa dagar i veckan, och vid dessa tillfällen arbetar man med dubbelbemanning. Det innebär att det även kan förekomma arbetspass utöver dygnspassen, kopplade till bad och andra moment där kunden behöver extra stöd.
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har nära till skratt. Du behöver kunna vara både lugn och alert, kunna ta initiativ utan att ta över, och förstå att personlig assistans handlar om att möjliggöra någon annans liv, inte att styra det.
Du får gärna vara en person som har tålamod även när saker tar tid, kan läsa av små signaler, förstår vikten av kontinuitet, är bekväm med personlig omvårdnad, har humor utan att vara flamsig, och tycker att kommunikation är mer än bara talade ord.
Erfarenhet av personlig assistans, CP-skada, förflyttningar eller alternativ kommunikation är meriterande, men rätt personlighet väger tungt. Vi lär dig det praktiska, men engagemanget behöver du ta med dig själv.
Hos oss får du en ordentlig introduktion, stöd i uppdraget och möjlighet att bli en viktig del av ett team runt en person som behöver trygga, stabila och varma assistenter i sin vardag.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Introduktion sker omgående, så vänta inte för länge.
Den här tjänsten är lite som en bra kopp kaffe: bäst när den tas direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151)
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Kontakt
Flutura Petri Flutura@levanda.se 0720806459 Jobbnummer
9950721