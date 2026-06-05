Grundskollärare i trä-och metallslöjd till Bergaskolan
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2026-06-05
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Ref: 20261443 Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Du är kommer att arbeta som grundskollärare i slöjd, trä- och metall, för åk 3-9. Som lärare på Bergaskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du kommer eventuellt att ha mentorsansvar för en klass. Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare i slöjd, trä- och metall, för åk 3-9. Det är meriterande om du har erfarenhet av läraryrket. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bergaskolan är en skola med alla de lokaler som behövs i en F9-skola. Här finns en stor, ljus matsal, hemkunskapssalar, särskild NO-byggnad och ett bibliotek där eleverna har tillgång till kunnig personal, tidningar, tidskrifter och såväl nya som gamla skönlitterära böcker samt faktaböcker inom olika ämnen. Bergaskolan har en aula med scen och plats för 150 personer. Vi har all vår idrott i Limhamns sporthall. Bergaskolan är belägen på Limhamn, med närhet till centrum, grönområden och havet. Bergaskolan är en skola med målmedvetna och studiemotiverade elever, vilket visar sig i de goda resultat som de når. Skolan har en stabil och kunnig lärarkår som vet värdet av att ställa krav och att ha höga förväntningar.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260810Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Jennie Nyholm jennie.nyholm@malmo.se +46721892598 Jobbnummer
9950728